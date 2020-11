In England und in den Niederlanden ist er schon populär. Der Deutsche Fußballbund (DFB) und der Landessportbund (LSB) unterstützen ihn. Und „auf Schalke“ ist er bereits eine Nummer – der Walking Football (zu deutsch: Gehfußball). Der FSV Ochtrup hat sich zum Ziel gesetzt, diese Variante des beliebtesten Ballsports der Welt auch in der Euregioregion voranzubringen.