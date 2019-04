Borussia und Wacker mit aussichtsreichem Start

Wenn der Favorit strauchelt, muss man zur Stelle sein. Gesagt, getan. Denn den Stolperer der SG Telgte bei GW Westkirchen (2:2) nutzte Borussia Münster zum Überholmanöver. Nach 180 Minuten und der Optimalausbeute hat die Mannschaft von Trainer Johannes Jötten die ihr zugedachte Rolle des Mitfavoriten in der Kreisliga A 1 bestätigt. „Es läuft. Ich hatte auch gehofft, so zu starten“, gesteht der Coach. „15 Jahre habe ich gesät, junge Leute herangeführt und möchte nun etwas ernten und genießen.“ Auch der gegnerische Trainer macht Hoffnung. „Borussia hat ein gutes Team und weiß das zu nutzen“, sagte SC Füchtorfs Coach Jürgen Gessat nach dem 0:2.

Ein Platz unter den ersten fünf ist nach wie vor das Ziel, mit dem Genuss könnte es bei Jöttens Jungs jedoch mittelfristig so eine Sache werden. „Unsere Gegner sind nicht Wolbeck, Ostbevern oder Everswinkel. Sie heißen Semester, Auslandsaufenthalt oder Selbstfindungskurs“, sagt der Trainer mit einem Schuss Humor. Einige Spieler stehen immer mal wieder nicht zur Verfügung. „Das ist das Los einer Studententruppe. Aber an einem anderen Standort würde sie auch gar nicht erst zu uns finden“, weiß Jötten. So verabschieden sich nun der schon vierfache Torschütze Manoel Schug, Kapitän Yannick Bauer sowie Lino Frisch für zwei oder vier Wochen. Max Hanrath besucht demnächst eben ein Seminar. „Wir müssen halt basteln. Konstanz aber ist der Weg zum Erfolg.“

Der hat sich auch an der Egelshove eingestellt. Wacker Mecklenbeck startete in der Kreisliga A 2 ebenfalls mit sechs Punkten. „Zwei Siege am Stück gab es in der Vorsaison auch nur einmal“, grinste Trainer Sven Lewandowski nach dem 1:0 beim SV Herbern II und nun dem 2:1 gegen den TuS Hiltrup II. Nach dem Bezirksliga-Abgang tun diese jetzt aber gut. Auch wenn der 30-Jährige objektiv einräumt: „In Herbern hatten wir bei einer Freistoßentscheidung Glück, am Sonntag war der Foulelfmeter strittig.“ Immerhin ist das Glück zurück. Zur Stelle ist auch Lukas Mersmann. Seinen Wert unterstrich der Neuzugang aus Nottuln mit seinen beiden Toren gegen den TuS. Auch aus der Jugend aufgerückte Akteure wie Robin Wald haben einen Sprung gemacht. Dass Martin Große-Scharmann zurückkehrt, soll den nächsten einleiten. „Ich hoffe, dass wir noch eine Schippe drauflegen können“, so Lewandowski. Was wohl schon am Sonntag im Top-Spiel in Albachten erforderlich sein dürfte. Vorausgesetzt Concordia zieht am Donnerstag (19.30 Uhr) mit seinem Sieg gegen den ESV nach, begegnen sich zwei Teams mit sechs Punkten.