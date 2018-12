Von Thomas Rellmann

Die erste Saisonhälfte nach dem Ober­liga-Aufstieg ist rum. Zeit, um Bilanz zu ziehen für den 1. FC Gievenbeck, der zwischendurch furios aufspielte (sechsmal ungeschlagen), in den vergangenen Wochen aber auch fünfmal sieglos blieb und am Wochenende auf Rang 16 abrutschte. Trainer Benjamin Heeke bezieht in sein Teilfazit auch den Westfalenpokal, in dem es die Münsteraner bis ins Viertelfinale schafften, mit ein.► Die ausgefallenen Spiele in Rheine und Schermbeck : „Mir persönlich kam die Absage am Sonntag nicht ungelegen, weil ich krank war. Beim FCE, der eine schwächere Phase hat, hätten wir aber schon ganz gern gespielt. Der Verein hat sich ja jetzt auch schon verstärkt. Zwei Wochen früher Pause, also ohne Training, wären nicht schlecht gewesen.“► Das Highlight : „Natürlich unser 2:0 bei Schalke II. Dort werden wir vermutlich nie wieder spielen. Es war der beste Platz, auf dem wir je aufgelaufen sind. Und bis letzte Woche waren wir ja noch die einzigen, die den Spitzenreiter geschlagen haben. Super war aber auch der 3:1-Sieg gegen Wattenscheid im Westfalenpokal.“► Der Tiefpunkt : „Das Aus im Pokal war schon extrem schmerzhaft. Auch wenn wir erst 20 Minuten vor dem Anpfiff in Verl waren, tut ein 0:6 sehr weh. Die Heimniederlage in der Liga gegen Herne war in ihrer Art und Weise auch sehr prägend.“► Die Überraschung : „Bis zum zwölften Spieltag waren wir das ja irgendwie. Aber Ergebnisse wie gegen Schalke oder Wattenscheid haben auch dafür gesorgt, dass wir sehr schnell sehr ernst genommen wurden.“► Die konstantesten Spieler : „Bis zu seinem Kreuzbandriss gehörte sicher Arne Stegt dazu. Unseren Dauerbrennern wie Yasin Altun, Daniel Geisler oder auch Jannik Balz hatten wir schon viel zugetraut, bei unseren Routiniers wissen wir ja ohnehin, was wir an ihnen haben. Maximilian Brüwer hat zudem schneller als erwartet seine Oberliga-Tauglichkeit unter Beweis gestellt.“► Die Rückserie : „Ja, die wird sportlich. Vier, fünf Punkte mehr als in der Hinrunde müssen wir schon holen. Zumal wir ja nicht wissen, ob zwei oder drei absteigen, ob Wattenscheid vielleicht sogar abmeldet. Wen wir letztlich hinter uns lassen, ist mir wumpe. Drei Punkte gegen Schalke sollten wir diesmal aber besser nicht einplanen.“► Die Transferoptionen : „Die Negativserie haben wir eigentlich nie am Personal festgemacht. Ab und an bin ich ins Grübeln gekommen, ob wir hinten Verstärkung brauchen, weil wir erst zweimal ohne Gegentor geblieben sind. Andere haben aber noch viel mehr kassiert. Es bleibt also dabei, dass wir keinen erfahrenen Oberliga-Spieler holen, der dann auch noch viel Geld kostet. Wir hatten ja auch nach keinem Spiel das Gefühl, dass wir es nie gewinnen konnten.“