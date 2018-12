Von Thomas Rellmann

Das war Teil eins der Saison 2018/19. Für Preußen Münster lief die erste Halbserie nüchtern betrachtet sehr zufriedenstellend. Auch wenn die letzten drei Partien verloren gingen und latente atmosphärische Störungen aufkamen, ist die Ausbeute aus den ersten 19 Partien (29 Zähler) besser, als bei der starken Konkurrenz zu erwarten war.► Die Dauerbrenner : Drei Akteure waren in allen Partien dabei. René Klingenburg wurde lediglich einmal ausgewechselt und kommt auf 1690 Minuten, auch Fabian Menig (1622) stand immer in der Startelf und ging zweimal vorzeitig vom Feld. Martin Kobylanski spielte nur siebenmal durch (1317 Minuten). 17 Mal dabei war Kevin Rodrigues Pires. Auf 16 Einsätze kommen Jannik Borgmann und Rufat Dadashov, auf 15 immerhin Philipp Hoffmann, Max Schulze Niehues, Tobias Rühle und Lion Schweers, der dabei jedes Mal durchspielte.► Die Torjäger : Kobylanski und Dadashov gelang (gegen Braunschweig und in Rostock) jeweils ein Dreierpack. Beide haben siebenmal getroffen und sind damit gefährlichste Angreifer. Dahinter folgt Klingenburg mit fünf Toren. Neun verschiedene Preußen trugen sich in die Liste ein. Münster besitzt den viertbesten Liga-Sturm.► Die Vorbereiter : Standardexperte Kobylanski liegt hier teamintern mit fünf Assists fast zwangsläufig vorne und ist ligaweit mit zwölf Punkten auf Rang sechs der Scorerwertung zu finden. Dreimal legten Menig und Rühle auf. ► Die Notenbesten : Keeper Schulze Niehues (2,6) steht hier vorne und besitzt nach wie vor den zweitbesten Wert der Liga. Innerhalb der Mannschaft folgen die Abwehrspieler Ole Kittner und Schweers (je 2,9), Klingenburg (3,0), Borgmann, Kobylanski und Sandrino Braun (alle 3,1). Ersatzkeeper Oliver Schnitzler (3,1) und vor allem Dominik Lanius (3,0) haben zu wenige bewertete Einsätze, um sie seriös einzusortieren. Das gilt auch für Ugur Tezel (4,0) am anderen Ende der Skala. Lucas Cueto, Hoffmann und Philipp Müller kommen nur auf einen Schnitt von 3,6.► Die Kurzarbeiter : Mit einem Einsatz begnügen mussten sich Tezel (45 Minuten) und Benjamin Schwarz (90), auf zwei kamen immerhin Lanius (67) und Cyrill Akono (28), der sogar ein Tor erzielte. Hoffmann wurde zehnmal eingewechselt, Müller sechsmal, Scherder und Kobylanski fünfmal. Rühle musste satte elfmal früher raus, Kobylanski siebenmal, Dadashov fünfmal.► Die Sünder : Gleich zwei Ampelkarten leistete sich Scherder (in Osnabrück und gegen Cottbus), Rot sah in Karlsruhe lediglich Kittner, der mit fünf Verwarnungen auch schon eine Sperre abbrummte. Bereits achtmal sah Rodrigues Pires Gelb.► Die Heimbilanz : Obwohl sich der SCP bei fünf Siegen bereits vier Niederlagen zu Hause leistete, steht in dieser Tabelle Rang fünf zu Buche. 16 Punkte aus zehn Partien sind eher ein mittelmäßiger Wert, zahlreiche andere Clubs haben auch erst neun Begegnungen auf eigenem Platz absolviert.► Die Auswärtsbilanz : In diesem Ranking sind die Preußen Siebter, vier Erfolgen stehen vier Pleiten gegenüber. Die Tordifferenz (15:20) ist durch das 0:5 in Karlsruhe vor zehn Tagen ein wenig aus den Fugen geraten. Bedenklich ist dennoch, dass kein Drittligist in der Fremde mehr Gegentreffer kassiert hat.► Die Elfmeter : Ein leidiges Thema für den SCP. Selbst bekam die Mannschaft noch keinen (wie auch drei andere Clubs), gegen Münster wurden dagegen schon fünf Strafstöße gepfiffen.► Die Zuschauer : 76 612 Besucher kamen in den zehn Partien an die Hammer Straße. Daraus ergibt sich ein Schnitt, der immerhin für Rang acht in der 3. Liga reicht, knapp hinter Meppen sowie vor Halle. Der jüngste Trend zeigte allerdings deutlich nach unten. 5904 Besucher gegen den HFC und 4976 gegen Zwickau waren sehr enttäuschend. In der Rückserie sind noch Publikumsmagneten wie Osnabrück und Lautern zu Gast, auch Rostock, Meppen und Karlsruhe klingen noch einigermaßen attraktiv.► Die Halbzeiten : Im ersten Durchgang hat der SCP so seine Schwierigkeiten, wie das Torverhältnis von 9:16 zeigt, nur Braunschweig ist anfälliger. Ein ganzes Drittel seiner Gegentore kassiert das Team in der Viertelstunde vor der Pause, nämlich neun. Fast die Hälfte (13) fällt zwischen der 16. und 45. Minute. Nach dem Seitenwechsel (19:12 Treffer) und da gerade im letzten Sechstel (9:5) schlagen die Münsteraner aber zurück, sie sind das zweitgefährlichste Team des zweiten Durchgangs. Gingen die Preußen mit einem Vorsprung in die Halbzeit, was allerdings lediglich fünfmal der Fall war, gewannen sie. Lagen sie nach der ersten Hälfte hinten, was achtmal zutraf, verloren sie in sieben Fällen auch. Nur in Haching gelang noch ein Remis.► Die Serien : Siebenmal am Stück blieb der SCP zwischen dem 21. September und dem 10, November ungeschlagen. Drei Niederlagen hintereinander kassierte die Mannschaft zwischen dem fünften und siebten sowie dem 17. und 19. Spieltag. Fünfmal blieben die Adlerträger zu Hause ohne Gegentor zwischen September und Anfang Dezember.