Von Thomas Rellmann

Die Zugehörigkeit zum Favoritenkreis der Westfalenliga ist für Preußen Münster II und den TuS Hiltrup nichts Neues. Seit Jahren zählen beide Teams zum elitären Zirkel, der Aufstieg gelang jedoch beiden nie. Diesmal könnte alles anders werden, zumindest für die U 23 der Adlerträger.

Die bewältigte im Sommer einen kapitalen Umbruch, der eigentlich ein Mitmischen in der Spitzengruppe unwahrscheinlicher machte als in den Jahren zuvor. Weit gefehlt. Nach 16 Partien führt der SCP das Ranking an. Mit den meisten geschossenen und den wenigsten kassierten Treffern (43:17), mit 14 verschiedenen Torschützen aus einem 22-Mann-Aufgebot. „Damit war nicht zu rechnen, zumal die Vorbereitung holprig lief“, sagt Trainer Sören Weinfurtner. „Gerade diesmal wollten wir uns nicht über den Tabellenplatz, sondern die Entwicklung definieren.“ Unüblich ist das an der Hammer Straße nicht, doch weil die Liga auch diesmal keine Übermannschaft wie in früheren Jahren hervorbrachte, ist der Weg für die Münsteraner frei. „Wenn ich jetzt sagen würde, dass wir Dritter, Vierter oder Fünfter werden wollen, halten mich ja alle für bekloppt“, so der Coach. „Talent und fußballerische Klasse sind da. Super, dass die Jungs sie so schnell abgerufen haben.“ Vor Rückschlägen war die Truppe, in der Nils Burchardt, Marius Mause oder Fabian Kerellaj die Verantwortungsträger sind, nicht gefeit. Der SuS Neuenkirchen sitzt ihr mit vier Zählern und einem Spiel weniger im Nacken. Doch die Oberliga-Chance ist einmal mehr zum Greifen nah.

Dieses Fernziel verfolgen auch die Hiltruper schon länger. Sie liegen als Sechster drei Punkte hinter Platz zwei, der ja zur Relegation berechtigen könnte, aber haben auch schon eine Begegnung mehr absolviert. Trainer Carsten Winkler, der am Saisonende geht, ist dennoch hochzufrieden mit der ersten Halbserie – zumindest wenn er die unnötigen Unentschieden im Herbst ausklammert. „Die Ausbeute ist völlig in Ordnung, Leistungen und Einstellung waren fast immer gut“, sagt der 39-Jährige. „Vor allem, wenn man unsere Verletzungsproblematik berücksichtigt.“ Die längerfristigen Ausfälle von Schlüsselspielern wie Manuel Beyer, Martin Lambert und Eric Rottstegge trafen den TuS schon. Ein anderer Aspekt besitzt am Osttor zudem eine hohe Bedeutung. „Wir haben endlich unsere Heimbilanz verbessert“, sagt Winkler. Nur eine Niederlage, dafür aber fünf Siege und zwei Remis’ zu Hause – das war in der Vergangenheit ganz anders und oft Anlass für clubinternes Kopfschütteln. Dieses Thema ist fürs Erste gelöst. Mit etwas Fantasie kann Hiltrup im Frühjahr sogar noch mal oben angreifen.