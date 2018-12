Der LEG-Cup in Nienberge beginnt am Freitag. 14 Mannschaften aus Münster nehmen dran teil, insgesamt sind 20 Teams dabei. Timo Leusing, der Abteilungsleiter beim Gastgeber, spricht im Interview über die Entwicklung im Hallenfußball.

Das zweitgrößte Hallenturnier der Stadt findet traditionell beim SC Nienberge statt. Der LEG-Cup, der am Freitag (18 Uhr) startet, bekommt in diesem Jahr ein neues Gesicht. Über den veränderten Modus, die Konkurrenz zum Ausber-Cup und das allgemeine Interesse an derartigen Veranstaltungen sprach unser Redaktionsmitglied Thomas Rellmann mit SCN-Abteilungschef Timo Leusing.

Was war der Grund dafür, das Feld von 16 auf 20 Teams aufzustocken?

Leusing: Wir wollten vor allem am Finaltag die Halle voller bekommen. Es soll eine Art Endrunde sein, bei der nun zwölf statt acht Mannschaften dabei sind. Wir sind sonntags nicht später fertig, fangen um 13 Uhr an, das passt alles gut.

Die Veranstalter des Davertpokals in Ascheberg beklagten, es sei schwierig, Teilnehmer zu finden. Für Sie auch?

Leuisng: Wir sind zumindest relativ früh angefangen, Teams zu akquirieren. Aber die Problematik kennen wir schon. Es ist deutlich komplizierter geworden. Der Aspekt, dass sich alle für die Stadtmeisterschaft einspielen wollen, hilft uns. Allgemein ist die Akzeptanz aber geringer. Der große Run wie früher fehlt inzwischen.

Das gilt vermutlich auch für die Zuschauerzahlen.

Leusing: Ja. Freitags und sonntags hatten wir bisher wenig Probleme. Der schwache Tag war oft der Samstag – warum auch immer. Die Leute kommen wohl nicht mehr drei Tage am Stück in die Halle. Das liegt auch am gesellschaftlichen Wandel.

Macht es noch einen Unterschied, mit dem Futsalball zu spielen?

Leusing: Für die jüngere Generation ist das sicher interessant, das Spiel wird technisch besser. Die Älteren bleiben eher skeptisch. Eine Umgewöhnung bedeutet der Ball auch für die Zuschauer.

Wieder überschneiden sich Ausber- und LEG-Cup. Wie hat sich die Konkurrenzsituation entwickelt?

Leusing: Die sehe ich so gar nicht. Nach Everswinkel fahren viele Vereine aus dem Osten Münsters und aus dem Kreis Warendorf. Zu uns kommen auch Altenberge, Hohenholte, Emsdetten, also aus nordwestlicher Richtung. Wir achten aber immer darauf, dass die, die beide Turniere spielen, nicht parallel an der Reihe sind.

Jugendturnier-Reigen Der SCN richtet nicht nur den LEG-Cup für Senioren aus, sondern auch Turniere für Junioren. An diesem Samstag spielen morgens schon die U 12/U 13-Junioren., am Sonntag dann die U-15-Mädchen Am 27. Dezember sind die U 7 und die U 15 dran, am 28. folgen die U 11 und die U 17, am 29. die U 9 und am 30. schließlich die U-8- und U-19-Mannschaften an der Feldstiege.

Was ist für den SCN an der Feldstiege drin?

Leusing: In den letzten Jahren hatten wir oft eine gute Hallentruppe. Die Mannschaft wurde aber verjüngt, auch Trainer Serdar Hizlitürk ist neu. Ich hoffe aber, dass es mit der Endrunde klappt.