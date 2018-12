Silvester ist Lauftag. Zumindest in Münster. Seit 1989 gibt es das Traditionsevent rund um den Aasee. Michael Holtkötter vom ausrichtenden Verein Laufsportfreunde Münster ist optimistisch, dass wieder deutlich über 1000 Teilnehmer an den Start gehen.

Eis, Schnee oder Sturm – was ist schlimmer für den Silvesterlauf?

Michael Holtkötter: Eis ist das Schlimmste, denn das kann zu Absagen führen. Wir müssen ja eine lauffähige Strecke zur Verfügung stellen.

Es ist jedenfalls alles schon mal dagewesen in jetzt 29 Jahren – der Lauf ist aber noch kein einziges Mal ausgefallen?

Holtkötter: Richtig. Einmal wurde es aber sehr eng. Um Münster herum wurden viele Veranstaltungen abgesagt. Nur wir waren auf der Insel der Glückseligen. Das war 2010 – viele Helfer mussten damals Schnee schippen.

Die Streckenrekorde sind mittlerweile 19 Jahre alt. Die Laufsportfreunde haben also viel Geld gespart an Erfolgsprämien, oder?

Holtkötter: Ja. Aber wir würden das Geld gerne ausgeben, wir freuen uns über gute Zeiten. Andererseits: Wer an Silvester schon Bestzeit läuft, hat für die folgende Saison etwas falsch gemacht im Training.

Wie hoch ist denn das Budget, das die LSF stemmen müssen?

Holtkötter: Alles in allem sind es in etwa 5000 Euro. Wir müssen sehen, dass das Geld durch die Start-Gebühren, die bei uns Orga-Gebühren heißen, wieder reinkommt. Die „schwarze Null“ ist bislang gelungen. Und: Wir spenden immer 1000 Euro an einen caritativen Zweck, zumeist an eine lokale Organisation, die über keine große Lobby verfügt.

Online-Anmeldungen Anmeldeschluss ist am 23. Dezember. Bis 45 Minuten vor den Starts über zehn, fünf und drei Kilometer sind Nachmeldungen möglich: www.silvesterlauf-muenster.de.

Rückblick:

Fotostrecke: 29. Silvesterlauf in Münster Fotostrecke Foto: Jürgen Peperhowe, Alexander Heflik