Von Alexander Heflik

Es kann ziemlich genau bestimmt werden, wann für den SC Preußen Münster die Winterpause besser hätte beginnen sollen. Ende November wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, als Münster das Schlusslicht Eintracht Braunschweig mit 3:0 bezwang und der SCP Tabellenzweiter war. Zweiter! Das war Ende November.

Nun, vier Partien später und mit keinem Punkt mehr auf der Habenseite torkelt der Fußball-Drittligist schwer angezählt dem Fest entgegen. Das war ein desaströser Advent für die Preußen, Geschenke bekamen die anderen, nur die anderen. Erst Halle (1:2), dann Karlsruhe (0:5), ehe Zwickau (0:2) kam und die 0:2 (0:1)-Heimpleite gegen Abstiegskandidat Fortuna Köln folgte und dem SCP ein nachdenkliches Fest bescherten. Die Mannschaft, die im ersten Saisondrittel teilweise brillierte, teilweise begeisterte, dabei immer als verschworene Einheit auftrat, ist jetzt nicht mehr wiederzuerkennen, wie abgeschnitten sind die positiven Eigenschaften.

Der SCP stolpert in die Winterpause, schwer angeknockt wie ein Boxer nach einer Serie von Wirkungstreffern, die Leistungsträger suchen ihre Form. War Münster zum Saisonauftakt noch formidabel mit einem 4:1-Erfolg in Köln gestartet, holte das Team von Trainer Marco Antwerpen den eigenen Anhang letztendlich in verregnete Drittliga-Tristesse zurück. Da ging nicht mehr viel, es gab keinen Zweifel am Sieg der alles andere als unbezwingbaren Fortunen aus der Kölner Südstadt. Münster patzte zum Rückrundenstart.

Ernüchternde Bilanz

„Das war eine sehr, sehr verdiente Niederlage für uns“, resümierte SCP-Coach Marco Antwerpen sichtbar angefasst nach dem 0:2. Seine Bilanz war ernüchternd: „Zu wenig Spieler erreichen 100 Prozent ihrer Normalform. Wir müssen uns hinterfragen, ob wir unsere Grundtugenden abgerufen haben.“ Antwerpen meinte die so genannten Basics, die für so ein Spiel vorhanden sein müssen. Und: „Die Schlüsselspieler sind am Limit. Wir sind froh, dass wir in die Winterpause gehen können.“ Den Adlerträgern ging förmlich die Luft aus, dem Trainer zudem die Lösungen, die er im Herbst stets präsentiert hatte.

Viel ging nicht mehr. Nach fünf Minuten patzte die Abwehr in einer harmlosen Szene, Torwart Max Schulze Niehues sowie die Innenverteidiger Lion Schweers und Dominik Lanius wirkten dabei ungeschickt im Zusammenspiel, ehe Michael Eberwein zum 0:1 traf. Fünf Minuten waren da vorbei. Als der eingewechselte Moritz Hartmann in der Nachspielzeit sowohl Schweers wie auch Schulze Niehues düpierte und zum 2:0 traf, da hatte der SCP auf Strecke viel zu wenig für einen Treffer zusammengeschraubt auf dem Geläuf im Preußenstadion.

Trend zeigt nach unten

Ganz ehrlich? In der 13. Minute traf Martin Kobylanski zum 1:1 ins Tor, zuvor soll aber Rufat Dadashov ein Foulspiel begangen haben. Überhaupt hatte eigentlich nur Kobylanski Chancen mit Weitschüssen, einer davon knallte an die Latte (50.). Die Gäste, auch nicht gerade gesegnet mit dem ganz großen Fußball-Gen, machten dass dann doch ein ganzes Stück besser. Hatten Pech, als ein Handspiel von Münster Benjamin Schwarz (12.) im Strafraum nicht geahndet und ein Schuss von Hamdi Dahmani (21.) über die Latte abgefälscht wurde, wenig später Benjamin Pintol über das Preußen-Tor schoss. Als Max Schulze Niehues in der 83. Minute glänzend gegen Dahmani klärte, war der SCP fast schon mausetot. Das große Finale fand nicht statt.

„Ich will mir die 29 Punkte nicht schlechtreden lassen“, sagte Antwerpen dennoch fast schon trotzig. Aber der Trend zeigt dramatisch nach unten, schlimmer noch: Für die Kölner aus dem Keller der Liga war das ein „Sechs-Punkte-Spiel“. Volltreffer für die Fortuna, Treffer ins Mark für den SCP. Eine ruhige Winterpause sieht dann wohl anders aus.