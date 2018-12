Mission erfüllt, Titel verteidigt: Der 1. FC Gievenbeck ist wie im Vorjahr der Sieger des LEG-Münsterland-Cups. In Nienberge feierte der Oberligist einen klaren Finalsieg gegen Borussia Münster, der Weg ins Endspiel war aber für den FCG nicht frei von kleinen Stolperern.

Von Fabian Renger

Marco Lenz hatte es angekündigt: Am Freitag während der Vorrunde war der Betreuer des 1. FC Gievenbeck beim LEG-Cup des SC Nienberge noch für Trainer Benjamin Heeke für ein Spiel in die Bresche gesprungen – und hatte dieses eine Match verloren. „Das Finale gewinne ich. Da kannst du schreiben, dass ich den Titel gewinne“, ließ Lenz vorm Finale gegen Borussia Münster verlauten. Er sollte Wort behalten: In einem einseitigen Spiel schoss der Oberligist Borussia Münster 8:1 vom Parkett.

Lenz‘ Masterplan war klar definiert. „Ich habe der Mannschaft gesagt: Wir sollen Spaß haben und das ganze taktische Geplänkel mal beiseite lassen", erklärte der FCG-Betreuer. Seine Mannschaft hörte auf den Rat und wirkte im Endspiel zum ersten Mal im Turnierverlauf so richtig befreit. Denn nicht immer lief‘s so reibungslos für die Gievenbecker. Im Halbfinale behielten sie gegen den SC Münster 08 dank des Neunmeter-Killers Nico Eschhaus, der zweimal vom Punkt hielt, mit 3:2 die Oberhand. Glück hatten sie auch im Gruppenspiel gegen den FC Münster 05, den sie nach 0:1-Rückstand so gerade noch 20 Sekunden vorm Ende mit 2:1 schlagen konnten. Im abschließenden Gruppenspiel unterlag der FCG Westfalia Kinderhaus gar mit 1:3. Ein holpriger Weg zur Titelverteidigung.

Beim A-Ligisten und Finalkontrahenten Borussia Münster herrschte trotz der Pleite hingegen die pure Freude. Im Halbfinale schlug die Truppe von Yannick Bauer den BSV Roxel recht problemlos mit 3:1 in die Flucht, in der Gruppenphase waren zwei ungefährdete Siege drin. Dort verlor die Truppe einzig ihr Spiel gegen Preußen Lengerich mit 2:1. Im Viertelfinale hatte sie das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite, als sie GW Gelmer sieben Sekunden vorm Ende das 1:0 einschenkte und den Halbfinaleinzug klar machte. Dort traf Julian Fuhrmann. Über das Finale sah Bauer letztendlich hinweg: „Da waren wir müde, man darf ja nicht vergessen, dass ein paar von uns auch schon den Ausber-Cup in den Knochen hatten.“

Bitter verlief der Tag indes insbesondere für Lukas Kintrup vom BSV Roxel, der sich beim 1:0-Viertelfinalerfolg über Westfalia Kinderhaus bei einem eigenen Foulspiel so schwer verletzt hatte, dass er ins Krankenhaus musste. „Er hat ein schlechtes Gefühl im Knie“, berichtete BSV-Co-Trainer Simon Timmer. Eine genaue Diagnose stand noch aus. Ein Kuriosum: Schiedsrichter Peter Gräler zeigte Kintrup noch beim Abtransport für die zweite Zwei-Minuten-Strafe den Roten Karton. Eine harte, aber regelkonforme Entscheidung.

Im Kinderhauser Lager gab‘s indes immerhin zweifachen Grund zum Jubeln: Westfalia-Keeper René Steinke bekam die Auszeichnung für den besten Keeper des Turniers, sein Teamkollege Corvin Behrens die des besten Feldspielers. Der Fairnesspokal ging an Borussia Münster, bester Torschütze wurde Christian Keil vom Oberligisten 1. FC Gievenbeck. Er erzielte insgesamt 15 Tore.