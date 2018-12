Daniel Thihatmar, Trainer des SC Gremmendorf, steht mit seinen Jungs in der Zwischenrunde. Foto: Heimspiel / Christian Lehmann

münster -

Borussia Münster ganz souverän und der SC Gremmendorf mit etwas Fortune sind in der Gruppe C in die Zwischenrunde einmarschiert. Zwischen dem SCG und Portu Münster gab es ein echtes Endspiel um den zweiten Rang.