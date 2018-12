Die Mixedmannschaften sind traditionell am Sonntag in der Sportschule an der Reihe. Foto: Penno

„Am 16. und 17. Februar 2019 findet zum 37. Mal das traditionelle Turnier um den Oberst-Rathgeber-Gedächtnis-Pokal in der Sportschule der Bundeswehr statt“, berichtet Martina Schlamann, die langjährige Organisatorin des beliebten Turniers, stolz.

Das von der Warendorfer SU ausgerichtete Turnier ist für Hobbymannschaften ausgeschrieben und zieht alljährlich Hunderte volleyballbegeisterte Athleten in die Kreisstadt. Am Samstag starten die Herren- und Damen-Teams, am Sonntag sind die Mixed-Mannschaften an der Reihe. Gespielt wird dabei jeweils in den beiden Leistungsklassen „allgemeine Breitensportler (AB)“ und „leistungsorientierte Hobbyspieler (L)“.

Die Mitglieder der Volleyballabteilung werden wieder für einen reibungsloser Ablauf des Turniers sorgen. Weitere Infos sind auf der Internetseite der WSU (Sparte Volleyball) unter NEWS aufrufbar.