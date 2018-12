Wenn zwei der absoluten Schwergewichte bereits in der Vorrunde die Klingen kreuzen, dann kann im Vorjahr für einen nicht alles nach Plan gelaufen sein. Tatsächlich scheiterte der 1. FC Gievenbeck 2017 bereits in der Zwischenrunde und sah sich daher diesmal direkt mit dem Dauerrivalen TuS Hiltrup, der draußen seit dem Sommer und dem Aufstieg des Kontrahenten eine Liga tiefer am Ball ist, konfrontiert. Um es vorweg zu nehmen – eine noch größere Schmach als vor zwölf Monaten blieb dem Gastgeber erspart, er setzte sich als Tabellenerster durch. Und auch die Südmünsteraner gaben sich kaum Blöße zum Auftakt.

Von Thomas Rellmann

Sie schickten eine Formation aufs Feld, die Klasse versprach. Mit den beiden lange verletzten Martin Lambert, der bei Rückstand wieder als Aushilfskeeper fungierte, und Manuel Beyer zum Beispiel. Die FCG-Auswahl konnte sich ebenso sehen lassen, da waren viele prominente Namen dabei. Mit Spannung ging es also ins Aufeinandertreffen der Mitfavoriten, die immerhin sieben der jüngsten zwölf Turniere unter sich aufgeteilt hatten. Dass am Ende der Oberligist mit 4:3 die Nase vorn hatte, war leistungsgerecht, aber noch kein echtes Indiz, wer die bessere Form mit ins Turnier genommen hat. Maximilian Franke, Yasin Altun und Maximilian Brüwer hatten den Ausrichter schnell 3:0 in Führung gebracht. Der TuS, der schon einiges liegengelassen hatte, schloss fast auf mit Toren von Diogo Castro und Niklas Mersmann. Daniel Geisler besorgte aber mit dem 4:2 in der Schlussminute die Entscheidung, der sehenswerte Anschlusstreffer von Michael Fromme, halb mit der Hacke, halb mit der Sohle, hatte elf Sekunden vor Schluss keinen Einfluss. Ein Wiedersehen in der Endrunde ist nicht ausgeschlossen, ja sogar wahrscheinlich. Hiltrup wird Revanche wollen.

Gievenbecks Kapitän Nils Heubrock beließ es bei einem kurzen Jubler. „Bisher hatten wir auch beim LEG-Cup in Nienberge, abgesehen von Kinderhaus, noch nicht so hochkarätige Gegner. Und für die nächste Gruppe ist Platz eins auch nicht schlecht“, so der 28-Jährige. „Diesmal wollen wir es auf jeden Fall besser machen, bei diesem Turnier ist sowieso immer alles drin.“

Dem FCG hatte Hallensprecher Christian Wielers vor dem ersten Anstoß noch mal etwas Zusatzmotivation mit auf den Weg gegeben, indem er an das „denkwürdige 2:7“ gegen GW Gelmer erinnerte, das vor einem Jahr zum Aus geführt hatte. Neben dem Erfolg gegen Hiltrup gab es lockere Siege gegen die SG Dyckburg (7:0) und Eintracht Münster (6:1). Beide Underdogs waren auch dem TuS deutlich unterlegen. Die Spannung vor dem letzten Spiel gegen den C-Ligisten war eher künstlicher Natur (6:0). Leidtragender der starken Konstellation war allem die Eintracht, die sich gegen den Westfalenligisten zu Beginn beim 0:3 ordentlich gewehrt hatte, den Pflichtsieg (2:0) gegen Dyckburg eingefahren hatte und dann vergeblich auf ein Wunder gegen Gievenbeck hoffte.