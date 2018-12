Ein junges Label haben Fußballer aus Münster aus der Taufe gehoben. „Ileven Sports“ möchte so etwas wie das Pendant zu Michael Jordans weltbekannte Basketballer-Marke sein. Bei den Stadtmeisterschaften bestücken sie die Tombola. Und auch der gute Zweck kommt nicht zu kurz.

Von Thomas Rellmann

Die „Tombola der Sensationen“, wie sie Stadtis-Ikone Helmut Ossenbeck stets nannte, wartet in diesem Jahr mit ein paar neuen Förderern auf. Besonders interessant ist zweifellos das Label „Ileven Sports“, das von bekannten Gesichtern der münsterischen Fußballszene betrieben wird und 15 Gutscheine auf die eigene Ware zu je 22 Euro beisteuert. Kai Kleine-Wilke und Michael Fromme vom TuS Hiltrup, Entertainer und Rapper Johnny Jötten (früher Borussia) und seit Neuestem Ex-Profi Christian Pander (FC Schalke 04, Hannover 96) stecken hinter dem Projekt, das sich derzeit ein besonderes Ziel auf die Fahnen geschrieben hat: die Unterstützung der Deutschen Krebshilfe. Mit jedem verkauften Shirt der aktuellen Kollektion wandern 8 Euro als Spende auf das Konto der Stiftung. Erlöse erzielt „Ileven Sports“ damit nicht.

„Das war uns allen eine Herzensangelegenheit“, sagt Kleine-Wilke, der anders als Hallenexperte Fromme die Partien nur von der Tribüne aus verfolgt. Bisher ist die Resonanz der Kunden auf die Aktion sehr positiv.

Im Frühjahr gründeten die Kicker die Marke, einige Promis wie die Schalkes Keeper Ralf Fährmann oder der ehemalige Königsblaue Benedikt Höwedes (Panders Kontakte) tragen inzwischen den „Streetstyle“, der eher auf Freizeitmode als auf klassische Trainingsklamotten setzt. Dennoch laufen etwa der VfL Wolbeck, die Hiltruper Senioren-Teams oder Victoria Clarholz, wo Ex-Preuße Lars Remmert im Hintergrund tätig ist, schon in Pullis mit dem Kicker und seiner Kugel als Emblem auf. Vorbild ist die Ausrüster-Firma von Ex-Superstar Michael Jordan, die den Basketballer in Aktion zum bekannten Wappen machte. „Sowas wollen wir für Fußballer bieten“, sagt Kleine-Wilke. Die Werbemaschine läuft, gerade in den sozialen Netzwerken, längst auf Hochtouren.