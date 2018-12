Von Wolfgang Schulz

Die D1-Junioren der Warendorfer SU boten beim Turnier des VfL Sassenberg eine starke Vorstellung, waren im Finale gegen die „Übermannschaft“ des TSC Eintracht Dortmund jedoch chancenlos. Mit 4:1 setzte sich das Team aus dem Ruhrpott durch, das das Halbfinale mit 2:1 gegen Hombruch gewonnen und in der Vorrunde kein einziges Gegentor kassiert hatte. Hombruch gewann das Spiel um Platz drei mit 3:0 gegen den Stützpunkt Ibbenbüren, Gastgeber Sassenberg wurde Achter des Zehnerfeldes.

Beim U8-Turnier stand der Spaß an erster Stelle. „Wir haben die Fairplay-Regelung angewendet und jeder Mannschaft eine Medaille überreicht“, erklärte Turnier-Chef Walter Mertens. Im Endspiel siegte Oelde mit 2:0 gegen Telgte.

Am Wochenende folgen vier weitere Konkurrenzen: Am Samstag spielen ab 9.30 Uhr die U7-, ab 15 Uhr die B1-Junioren. Am Sonntag folgen um 9.30 Uhr die U6- und um 15 Uhr die A1-Junioren mit dem Bundesligisten SV Rödinghausen.