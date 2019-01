Von Ansgar Griebel

Während die Spieler des SC Preußen Münster II am Samstagabend in der bis zum Bersten gefüllten Sporthalle am Berg Fidel ausgelassen den Titel feierten, läutete der Schlusspfiff des Finals der Hallenstadtmeisterschaften für den Mann am Sprechertisch gerade einmal die Halbzeitpause ein – wenn auch ohne Seitenwechsel: Für Christian Wielers geht es an diesem Mittwoch und an gleicher Stelle nahtlos weiter mit den „Stadtis“, ab jetzt zwar in der „kleinen“ Version für den Nachwuchs, dafür aber mit mindestens genauso viel Emotionen. „Ich komme ja aus dem Jugendbereich, und ich weiß, dass die Jungs dem Spektakel mit noch mehr Feuer entgegenfiebern als die Senioren“, sagt Wielers. „Darum würde ich mir diesen Teil natürlich nie und nimmer entgehen lassen. Gerade bei den B-Junioren stehen viele zum ersten Mal auf einer solch großen Bühne.“

Der jüngere Jahrgang macht am Mittwoch den Auftakt und kürt am Freitag bereits seinen Meister, die A-Junioren haben ihre Einsatztage am Donnerstag und Samstag – beide Male gehen die Bundesliga-Schützlinge des SC Preußen Münster als Top-Favorit ins Rennen, die B-Junioren auch als Titelverteidiger. Die Mannschaft, in der Halle betreut von David Paulus, eröffnet dann auch das Turnier um 16 Uhr gegen den TSV Handorf. Und auch für die Jungs, die am Berg Fidel mehr oder weniger ein Heimspiel haben, steht keine Pflichtaufgabe an, wie David Paulus betont: „Jeder Fußballer in Münster hat Bock auf die Halle.“ Bei der Auswahl des Personals hatten die waschechten Münsteraner den Vortritt, einige „Jungs von außerhalb“ kommen dazu – gezwungen werden musste keiner. „Meine Jungs freuen sich riesig“, so Paulus, der zur Vorbereitung bereits ein Hallenturnier in Neubeckum erfolgreich bestritt – und auch am Berg Fidel der Favoritenstellung gerecht werden will. „Auf jeden Fall wollen wir so gut spielen, wie wir können. Mal sehen, wozu das dann reicht.“