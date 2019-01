Oder um es mit den Punk-Heroen von Fehlfarben zu sagen: „Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.“ Beispiele gefällig? Die Fußballer des SC Preußen Münster treten an diesem Sonntag bereits wieder vor den Ball, die Konkurrenten vom 1. FC Gievenbeck waren noch bis einen Tag vor Silvester im Halleneinsatz. Einen Tag zuvor befanden sich die Spielerinnen des USC Münster auf dem langen Heimweg aus Vilsbiburg im tiefsten Bayern – übrigens mit einem 3:0-Erfolg im Gepäck, ein weiterer Eintrag aus dem Jahr 2018 in die Bewerbungsmappe für die Stadtkrone.

Die WWU Baskets beschlossen ihr Sportjahr mit einer hauchdünnen Auswärtsniederlage bei Spitzenreiter SV Rist-Wedel und erwarten an diesem Sonntag wieder 1500 Fans zur nächsten Basketballsause am Berg Fidel. Auch die Ruderer Ida Kruse und Felix Brummel sind getränkemäßig knochentrocken, sportlich jedoch feuchtfröhlich ins neue Jahr gestartet. Ida im Trainingslager in South Carolina, Felix beim Langlauf-Konditionstraining in St. Moritz. Nachwuchs-Segler Christoph Möhring hat sein Winter-Training nachvollziehbarerweise nach Südfrankreich verlegt.

Die Amazonen Ingrid Klimke und Helen Lange­hanenberg präsentieren sich kommende Woche beim K+K-Cup in der Halle Münsterland den heimischen Fans – und es soll niemand glauben, dass Voltigiererin Sarah Kay nicht längst wieder ihr Glück auf dem Rücken der Pferde suchen würde. Um es kurz zu machen: Ohne Fleiß, kein Preis – leider ist das für Sie, liebe Leser und Wähler, offenkundig auch keine Hilfe, weil wirklich alle Kandidaten schon wieder mit vollem Elan bei der Sache, am Ball, am Speer, auf dem Trampolin, an der Platte, im Ring, auf dem Parkett, auf dem Wasser und sogar in der Luft sind.

Stimmen Sie mit ab! Wählen Sie bis zum 13. Januar 2019 Münsters Sportler, Sportlerin, Mannschaft und Juniorsportler des Jahres 2018. Sie haben vier Stimmen, mit denen Sie die nach Ihrer Meinung beste Mannschaft, beste Sportlerin, den besten Sportler und den besten Juniorsportler auswählen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder entscheiden Sie sich für einen Kandidaten aus unserer Vorschlagsliste oder Sie schlagen selbst Kandidaten vor, die Ihnen im Laufe des Jahres imponiert haben, aber nicht aufgeführt sind. Hier geht es zum Online-Formular!

Und um es noch schwerer zu machen: Wie wäre es mit moralischer Rückendeckung für USC-Spielerin Ivana Vanjak oder Blackhawks-Quarterback Alexander Fuchs, die nach ihren Verletzungen mit voller Kraft an einem Comeback arbeiten, oder positiver Verstärkung für Seglerin Romy Mackenbrock und Fußballerin Mala Grohs, die neben ihren sportlichen Zielen in diesem Jahr auch noch ein grandioses Abitur an der Marienschule bauen wollen? Ein ganz anderes Projekt treibt Vorjahressieger Patrick Dirksmeier um, für den 2019 ein Jahr werden soll, in dem ausnahmsweise kein Triathlon dieser Welt die Hauptrolle einnehmen wird: Gattin Jenna erwartet Ende Mai ein Eisenmännchen. Ob das sich freuen würde, wenn sein Papa in seinem Geburtsjahr Sportler des Jahres werden würde? Man weiß es nicht – sie haben die Wahl.

Die gute Nachricht: Bei dieser Wahl kann man nichts verkehrt machen. Egal wo und für wen, jedes Kreuzchen sitzt garantiert an der richtigen Stelle.