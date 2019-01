Von Jürgen Beckgerd

Kein Pappenstiel, sondern ein in den vergangenen 25 Jahren noch nicht dagewesenes Plus für den Sport in Münster: Bis 2022 werden die per sogenannter Teilübertragung bereitgestellten Sportfördermittel an den münsterischen Stadtsportbund (SSB) auf 650 000 Euro angehoben. Das ist das Ergebnis der Gespräche zwischen Sportpolitik, -verwaltung und den Ratsfraktionen, das SSB-Vorsitzender Michael Schmitz bestätigt. „Seit 1994 ist der städtische Förderbetrag nahezu konstant, also unverändert geblieben“, sagt Schmitz. Genauer: 1994 betrug der Förderbetrag der Stadt an den SSB 350 087 Euro – im vergangenen Jahr waren es gerade rund 5000 Euro mehr, bei in diesem Zeitraum knapp 20 000 mehr organisierten Sportlern (92 885).

Die Förderung pro Mitglied betrug 1994 4,88 Euro, 2018 waren es nur noch 3,83, de facto also ein dickes Minus, das der SSB da verwalten musste. „Und das bei gestiegenen Anforderungen an beispielsweise den Seniorensport, Integration und Inklusion in den Vereinen“, betont Schmitz. Zugleich verhehlt er nicht, dass „die sportpolitischen Sprecher der Fraktionen aufgrund der dargestellten Mehrbelastungen in den Vereinen“ leicht zu überzeugen gewesen seien.

Die Teilübertragung von Sportfördermitteln beinhalte beispielsweise Grund-, Leistungs- und Sonderförderungen. Für Schmitz ein Erfolg, resultierend aus den Verhandlungen, die der SSB in der jüngsten Vergangenheit geführt hat. „Wir haben nun vier Jahre Planungssicherheit“. Schon 2019 steigt die Förderung auf 500 000 Euro, bis 2022 dann jährlich um jeweils weitere 50 000 Euro. Dem zugrunde liegt, dass der Landessportbund NRW mehr Geld aus dem Landeshaushalt erhält. Bis 2022 werden demnach 210 Millionen Euro für die Förderung von Breiten- und Leistungssport fließen.