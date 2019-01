Von Henner Henning

Am Donnerstagabend erhielt er das Goldene Reitabzeichen, am Freitag erweiterte er ab morgens fleißig seine Schleifchen-Sammlung. Für Philipp Schulze Topphoff läuft es beim K+K-Cup, auf der Youngster-Tour räumte der 20-Jährige vom RV Roxel mächtig ab. Zwei Siege und einen zweiten Platz gab es für den Springreiter bei den siebenjährigen Pferde. „Eine gute Quote“, wie Philipp Schulze Topphoff mit dem für typischen verschmitzten Grinsen fand.

Der dritte Turniertag begann für ihn mit einem doppelten Erfolg. Mit Carlotta knackte er in der ersten Qualifikation spät die Vorgabe, die er sich früh mit Clemens de la Lande selbst gegeben hatte. Dabei war es ein geliehener Sieg, schließlich reitet die Stute ansonsten seine Schwester Marie. „Ob das geschickt von ihr war, sie mir zu geben, weiß ich nicht“, flachste Philipp Schulze Topphoff, der auch in der zweiten Qualifikation mit Carlotta der Konkurrenz das Nachsehen gab. Satte 1,78 Sekunden lag er vor dem zweitplatzierten Tobias Schwarz (RFSV Kenzingen) und Levinja. Da konnte der Havixbecker, der im vergangenen Sonntag mit der deutschen Equipe bei der U-21-EM Silber gewann, verkraften, dass er mit Clemens de la Lande einen Abwurf hatte und letztlich 14. wurde. „Er hat äußerst viel Vermögen und für seine Größe viel Blut“, lobte Philipp Schulze Topphoff den Wallach, mit dem er in Vreden bereits in einer schweren Prüfung Dritter geworden war.

Die Springen der achtjährigen Pferde waren fest in der Hand der Familie Haßmann. Felix sicherte gewann zunächst mit Cylana die erste und mit Black Panther die zweite Abteilung, in der zweiten Qualifikation war dann sein älterer Bruder Toni schneller. Der in Münster lebende 43-Jährige war mit Call me Diva nicht zu schlagen, Felix Haßmann folgte als Sieger der zweiten Abteilung mit Cylana. Das Finale am Samstag läuft also auf ein Duell Schulze Topphoff gegen Haßmann hinaus – die Konkurrenz aber wird sicher etwas dagegen haben.