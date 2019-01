Ins Bordgepäck werden die Pokale und Schleifen von Michale Klimke in drei Monaten wohl nicht mehr passen.

Sieben Turniere in drei Monaten: Von Urlaub kann wahrlich nicht die Rede sein, wenn man das Programm von Michael Klimke in den USA betrachtet. Die ersten drei Starts hat der Münsteraner bereits hinter sich – und zwar mehr als erfolgreich.

Von Henner Henning

Wenige Tage nach dem Jahreswechsel machte sich Michael Klimke auf nach Wellington. Drei Monate wird der Dressurreiter im US-Bundesstaat verbringen und dort zum fünften Mal am Global Dressage Festival im Reitzentrum von Palm Beach teilnehmen. Sieben Turniere stehen bis Ende März auf dem Programm – und das erste verlief gleich einmal richtig erfolgreich für den 49-Jährigen.

Alles abgeräumt hat Klimke auf der Kleinen Tour mit Diabolo. Im Sattel des neunjährigen Wallach gewann er alle drei Prüfungen: den Prix St. Georges (70,265 Prozent), den Intermediaire I (69,882) und die Intermediaire-Kür (73,425 Prozent).

Seit Diabolo sechs ist, hat ihn Klimke im Beritt, den Schritt auf das nächsthöhere Level will er nun in Florida wagen und ihn nach einem weiteren Start auf der Kleinen Tour dann nach einer Pause im Intermediaire II reiten. „Ich denke, dass er bereit ist“, sagte Klimke, der mit Diabolo dann zurück in Deutschland den Louisdor-Preis angehen wird.

Erstmals, und das gleich erfolgreich, ging der Münsteraner mit Harmony’s Scout im Intermediaire II ins Viereck. Der Zehnjährige kam auf 70,441 Prozent – die reichten zum Sieg. „Er hat eine Menge Potenzial, mit ihm macht es einfach Spaß“, so der Kommentar des rundum zufriedenen Reiters.

Spaß hatte der Vizepräsident des Westfälischen Reitervereins ganz sicher auch mit Sanrino. Platz eins in einem weiteren Prix St. Georges, dazu Vierter im dazugehörenden Intermediaire I. Eine gute Ausbeute, die sich Klimke auch auf der Special-Tour sicherte. Im Sattel von Royal Dancer gewann er zunächst den Grand Prix mit 68,435 Prozent vor der Kanadierin Jill Irving mit Arthur, die sich dann im Special revanchierte und vor Klimke gewann. „So erfolgreich war ich hier noch nie. Aber ich kann die Ergebnisse richtig einordnen. Die Prüfungen sind zwar nicht top-besetzt, schlecht ist die Konkurrenz aber sicher auch nicht“, meinte Klimke.