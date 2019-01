Zum 36. und letzten Mal moderiert Jochen Temme am Samstagabend den Ball des Sports in der Halle Münsterland. Im Interview schildert der 73-Jährige, wie er überhaupt zu seinem Job kam und was die verrücktesten Geschehnisse in all der Zeit waren.

100 Jahre Stadtsportbund (SSB), 49. Auflage des Ball des Sports, 36 Moderationen von Jochen Temme. Die Stimme der Veranstaltung nimmt allerdings am Samstag in der Halle Münsterland Abschied. Der 73 Jahre alte gebürtige Meppener gibt das Mikrofon weiter an einen Nachfolger, der vom SSB noch als geheime Verschlusssache geführt wird. Mit Temme, der 1982 erstmals durch den Abend und die Nacht führte, sprach unser Redaktionsmitglied Alexander Heflik.

Sind Sie traurig, dass Ihre Zeit als Moderator am Samstag endet?

Temme: Ja. Aber ich habe die Entscheidung selbst getroffen. Nach dem 20. Mal habe ich noch gesagt, dass ich das mit 70 nicht mehr machen will. Jetzt bin ich 73, ein stolzes Alter, und ich trete rechtzeitig ab.

Es heißt, Sie bereiten sich ganz speziell vor.

Temme: Jedes Jahr specke ich vor dem Ball des Sports ab, dieses Jahr waren das acht Kilogramm, die ich seit Weihnachten verloren habe. Ich betreibe Heilfasten, auch Alkohol spare ich mir lange. Aber ich bin auch etwas abergläubisch. Bei der Generalprobe am Nachmittag habe ich immer den gleichen Pullover an, und dann trinke ich mit den Technikern immer zu guter letzt einen Cognac, bevor es losgeht.

1982 haben Sie erstmals moderiert. Woran erinnern Sie sich noch?

Temme: Ganz ehrlich? Ich kann mich an nichts erinnern, da habe ich ein schlechtes Gedächtnis. Jedes Jahr aufs Neue hole ich die Moderationskarten vom Vorjahr hervor und erinnere mich dann erst, was war.

Was waren die Höhepunkte, was bleibt unvergessen?

Temme: So ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Nach jedem Ball des Sports habe ich immer nur gedacht, dass alles gut gegangen ist und wir Glück gehabt haben. 1993, zum Stadtjubiläum, setzte ich einmal aus, als Werner Schulze-Erdel moderierte. Deshalb komme ich am Samstag auf meine 36. und nicht 37. Moderation. Nebenbei: Ich habe auch 18 Mal bei der Britischen Militärmusikschau in der Halle Münsterland durch den Abend geführt und Manfred Erdenberger ersetzt.

Also wirklich nichts, was unvergessen ist in Ihrer Erinnerung?

Temme: Doch schon, zum Beispiel als Titus Dittmann neben der Bühne und Tanzfläche eine Skateboard-Halfpipe aufgebaut hatte. Das war eine wahnsinnige Show. Oder als wir den Weltmeister im Rollkunstlauf verpflichtet hatten, der Boden aber zu glatt war für eine Vorführung und wir diesen Punkt kurzfristig gestrichen haben.

Und was ging so richtig schief?

Temme: Einmal habe ich eine Artistengruppe angesagt, mich bei der Ankündigung immer mehr gesteigert – und dann war niemand da. Die saßen noch in der Garderobe und hatten ihren Einsatz verpasst. Mir kam zugute, dass ich immer langsam rede, wenn ich besonders nervös werde. Wenig später ist die Gruppe dann aufgetreten. Aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, wie viele Weltmeister ich angekündigt habe in den vielen Jahren. Und wissen sie was?

Nein ...

Temme: Ich habe nie einen arroganten oder hochnäsigen Weltmeister oder Top-Sportler erlebt. Nicht ein einziges Mal.

Seit 43 Jahren helfen Sie beim Ball des Sport mit, seit 1982 haben Sie die Veranstaltung moderiert. Wie kamen Sie dazu?

Temme: Daran erinnere ich mich wiederum sehr gut. Klaus Brendel hat das vor mir gemacht. Er sagte irgendwann zu mir, dass ich das von ihm übernehmen würde. Ich hatte das nicht vor, wir hatten auch zwei andere Kandidaten dafür im Auge – beide sagten ab. Also machte ich das in dem einen Jahr. Meine Frau sagte damals, dass ich es gut gemacht habe. Also blieb ich. Es hat mir wirklich immer Spaß gemacht. Das wird mir jetzt irgendwie fehlen. ► Abendkasse: Der Innenraum ist ausverkauft, auf den Rängen gibt es noch Plätze sowie möglicherweise „Rückläufer“, die Kasse öffnet um 18.30 Uhr.