Beim Weltcup in Amsterdam fährt Helen Langehanenberg volle Attacke. Mit Damsey möchte sie sich für das Weltcup-Finale in Göteborg qualifizieren, für das nur drei deutsche Starter zugelassen sind. Am Wochenende geht es in Amsterdam um Punkte.

Von Henner Henning

Die deutschen Dressurreiter dominieren seit Ewigkeiten als Mannschaft ihren Sport. Seit 1964 gab es nur dreimal einen Team-Olympiasieger, der nicht Deutschland hieß. Und auch bei den Weltreiterspielen glänzte es meist golden für die Equipe, zuletzt gewann das deutsche Quartett in Tryon (USA) im September den Titel – es war der zwölfte. Die nationale Konkurrenz ist groß, dies wird in der laufenden Weltcup-Saison einmal mehr deutlich und stellt auch Helen Lange­hanenberg vom RV St. Georg Münster vor eine große Herausforderung.

„Isabell Werth plus zwei“, diese Rechnung machte nach dem K+K-Cup vor zwei Wochen Dorothee Schneider in Münster auf und sagte. „Sich für das Weltcup-Finale zu qualifizieren, ist in Deutschland nicht einfach. Das wird sehr knapp.“ Die Team-Weltmeisterin aus Hessen gehört zu den Mitbewerbern von Langehanenberg, die sich um die zwei freien Plätze neben der als Titelverteidigerin gesetzten Werth für den Abschluss in Göteborg (3. bis 7. April) anstellen. Mit 65 Punkten führt Schneider derzeit mit Benjamin Werndl die Gesamtwertung an, Langehanenberg folgt mit 50 Zählern direkt vor Frederic Wandres (50) als Fünfte. Heißt im Klartext für die Münsteranerin: „Alles mitnehmen. Jetzt zählt nur noch Attacke.“

Ab Donnerstag will sie in Amsterdam ihr Punktekonto, das sich aus den vier besten Ergebnissen speist, aufstocken. Bislang stehen dort zweite Plätze in Herning und Mechelen zu Buche, dazu kommt ein als zweiter Rang gewerteter Platz drei aus Stuttgart dazu – dort lag Werth vor ihr, die nicht für die Weltcup-Qualifikation gezählt wird. Nun in der niederländischen Metropole will sie mit Damsey an die guten Resultate anknüpfen und anschließend auf den beiden letzten Stationen in Neumünster (14. bis 17. Februar) und s‘Hertogenbosch (14. bis 17. März) die nötigen Punkte für das Finale holen. Die Befürchtung, dass ihr 17 Jahre alter Hengst bei den anstehenden Aufgaben im Viereck zu sehr gefordert wird, hat die Weltcup-Siegerin von 2013 und 2014 (damals mit Damon Hill) nicht. „Damsey braucht keine Pause. Er ist fast beleidigt, wenn wir zum Turnier fahren und er nicht mit darf“, sagt Langehanenberg.