Von Alexander Heflik

Endspielstimmung ist angekündigt, und zwar für die folgenden 18 Punktpartien. Existenzkampf pur. Es gibt keinen Puffer mehr für den FC Carl Zeiss Jena, den abstiegsgefährdeten Tabellendrittletzten der 3. Liga. Und Angreifer Manfred Starke kündigte in der „Ostthüringischen Zeitung“ schon mal an: „Wir wollen gemeinsam mit den Zuschauern Rambazamba machen.“

Aufruhr, Aufregung, so umschreibt der Duden Rambazamba. Das erwartet also den SC Preußen Münster am Samstag um 14 Uhr beim ersten Punktspiel des Jahres in Jena. Die Hausherren haben unter dem neuen Trainer Lukas Kwasniok, der bislang praktisch nur im Junioren-Bereich tätig war, den Modus, die Herangehensweise verändert. Alles wird dem Ziel Klassenerhalt untergeordnet, ein Sieg über Münster soll Impulsgeber für den Rest der Saison sein. Und dann soll es im Pokal-Modus Spieltag für Spieltag weitergehen. Ein Tanz auf der Rasierklinge für Jena.

Rambazamba-mäßig

Wobei Preußen-Coach Marco Antwerpen anders, auch sehr selbstbewusst, an die Aufgabe herangeht. „Ich denke positiv. Wir können“, sagt er, „mit einem Sieg ein gutes Zeichen für die Restsaison setzen.“ Ein Sieg, und der SCP hätte alle Gedanken an ein Abrutschen in die untere Hälfte der Tabelle im Keim erstickt. Antwerpen: „Für uns geht es auch um sehr, sehr viel.“

Fotostrecke: SC Preußen Münster im Vereins-Porträt Fotostrecke Foto: diverse

Vor allem darum, den Negativlauf aus dem Advent zu den Akten legen zu können. Vier Niederlagen im Dezember, nur vier Pluspunkte in den letzten beiden Monaten des Jahres 2018 geholt – Zeit für eine Trendwende beim SCP, am besten gleich im Auftaktspiel des Jahres 2019.

Nur noch eine Position war dabei in Antwerpens Gedankenspielen offen, möglicherweise geht der 47-Jährige auf Nummer sicher und spielt mit zwei defensiven zentralen Mittelfeldspielern (Sandrino Braun und Kevin Rodrigues Pires). Erste Wahl im Tor bleibt Max Schulze Niehues, der gerade erst zum Sportler des Jahres 2018 gekürt worden ist. Eine knappe Entscheidung, wie Antwerpen über das Duell der Torleute mit Oliver Schnitzler sagt. Etwas Bonus hatte Schulze Niehues, nun muss er mit seinen zehn Mitstreitern liefern in Jena. Rambazamba-mäßig.

► Münster: Schulze Niehues – Schweers, Kittner, Scherder – Braun, Rodrigues Pires – Menig, Klingenburg, Kobylanski, Heidemann – Akono