Von Thomas Austermann

Die Männer von Westfalia Kinderhaus haben nach dem Saisonstart eine zweite Serie erreicht. Mit dem 31:25 (14:14) über Vorwärts Gronau kommen sie jahresübergreifen wieder auf 8:0 Punkte am Stück und ergattern sich eine Perspektive. Für Trainer Sebastian Dreiszis sind Zwischenbilanzen nicht das Wichtigste. Er will „Spieler und Team weiterentwickeln.“ Auch in der Folgeserie, für die er jetzt verlängert hat. Im Heimspiel setzte er 20 Minuten lang „auf eine andere Aufstellung“ als gewohnt, sah aber nach dem 7:12 Handlungsbedarf. Das 13:12 warfen dann vor allem Christopher Kohl und Tobias Berger heraus, die die Erfolgreichsten blieben. Auch die besser besetzt Bank machte einen Unterschied aus in Halbzeit zwei, die an Westfalia ging. Tore: Kohl (9/4), Berger (8), Dudenhausen, Leenings (je 3), Schulz, Siering, Schöler (je 2), Jung, Rau (je 1)