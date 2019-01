Dramatisch wurde es in der Endphase – denn der SC Münster 08 setzte bei der SpVg Hesselteich zu einer bemerkenswerten Aufholjagd an, die trotz eines Fünf-Tore-Rückstands nach 49 Minuten noch zu einem 24:24 führte.

Von Wilfried Sprenger

Wertvoller Punktgewinn für die Männer des SC Münster 08. Bei der SpVg Hesselteich kam der Landesligist am Samstag zu einem 24:24-Unentschieden. „Angesichts des Spielverlaufs werten wir das Remis als Erfolg“, sagte Trainer Björn Hartwig. Lange deutete einiges auf eine Niederlage der Gäste zu. Nach ausgeglichenem Start erwischten sie einen schlimmen 0:6-Lauf bis zum 3:9, auch zur Halbzeit (15:10) lag Hesselteich klar vorn. Diesen Vorsprung verteidigte der Hausherr bis in Minute 49 (22:17), dann kamen die Nullachter deutlich auf und noch zum verdienten Teilerfolg. „Unsere Abwehr war in der zweiten Halbzeit inklusive aller drei Torhüter richtig stark. Das war der Schlüssel zur Aufholjagd“, so Hartwig. Neuzugang Sven Lüdiger überzeugte als siebenfacher Torschütze. Tore: Lüdiger (7), Witzenhausen (5), Sibbersen (3), Stock (2), Limke (2/1), Mayer (2), Bittern (2/1). Schütte (1)