BW Aasee hat einen großen Schritt aus dem Keller der 3. Liga gemacht. Beim ASV Senden gewannen die Münsteranerinnen mit 3:1 und überzeugten in fast allen Elementen durchgehend. Damit schlossen sich sogar zum Gastgeber in der Tabelle auf.

Von Thomas Rellmann

Im Rennen um den Klassenerhalt war der 3:1 (25:23, 21:25, 25:20, 25:23)-Sieg von BW Aasee beim geografischen und tabellarischen Nachbarn ASV Senden sowieso ungemein wichtig. Doch Trainer Kai Annacker legte auch auf einen anderen Aspekt wert: „Die Punkte sind befreiend für den Kopf, sie wirken fast wie Balsam.“

Bis auf eine kleine Schwäche in der Annahme und im Aufschlag, die auch den zweiten Satz kostete, zeigten die Münsteranerinnen einen konstanten Auftritt. „Ansonsten hatten wir aber gerade in diesen Bereichen eine sehr gute Basis, die wir in dieser Liga auch brauchen“, sagte der Coach. „Außerdem war unsere Blockarbeit sehr ordentlich, die Angriffe haben funktioniert. Wir haben fast an unsere gute Leistung gegen den USC II angeknüpft.“ Gegen den Primus hatte BWA zuletzt noch knapp verloren, nun gab es nach der starken, aber dennoch immer umkämpfen Partie sogar ein paar Freudentränen auf dem Feld.