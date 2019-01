Die Plakette „Der Friedensreiter“ des SSB wird jährlich an herausragende Ehrenamtliche vergeben. Die Preisträger in diesem Jahr sind:► Jürgen Felmet (57), Tanzsportverein Schlossgeister Münster: Er ist sein Leben lang mit Herz und Seele Sportler und Karnevalist. So war er maßgeblich als Vorstandsmitglied daran beteiligt, den „Förderverein 1. Münstersches Amazonentanzkorps“ zum „Tanzsportverein der Schlossgeister Münster“ zu machen und damit zu einem zukunftsfähigen Sportverein. Neben der Vorstandsarbeit ist Felmet Gründungsmitglied und aktiver Tänzer im Männerballett „Schlossknacker“ des TSV Schlossgeister Münster. Zudem engagiert er sich im Landesverband für karnevalistischen Tanzsport NRW.► Eckhard Lechermann (70), Wasser+Freizeit Münster: Er gründete 1990 W+F und war als Vorsitzender am großen Wachstum beteiligt. Unter seiner Leitung wurde W+F zum drittgrößten münsterischen Schwimmverein mit heute mehr als 600 Mitgliedern. Auch zahlreiche Veranstaltungen wie den Saerbecker Triathlon unterstützte er als Vorsitzender wie auch als Helfer tatkräftig. Nach seinem Rücktritt als Vorsitzender bringt er sich weiter aktiv ins Vereinsgeschehen ein. Aktuell kann er auf 50 Jahre ehrenamtliches Engagement als Schwimmlehrer im Nachwuchsbereich blicken.► Hanno Liesner (39), Funky e.V.: Getanzte Inklusion! Schon von Kinderbeinen an beschäftigte sich Liesner mit Tanz und Musik. Auch in der beruflichen Laufbahn konnte er sein Wissen im Bereich „Tanz und Bewegung“ verwenden. Elf Jahre arbeitete er für die Lebenshilfe. 2005 gründete er das inklusive Tanzprojekt „Funky Movements“. Das steht heute als eine von vier Formationen unter der Trägerschaft des Funky e.V., Europas größtem inklusiven Tanzensemble.► Jens-Henning Müller (51), Tauchsportclub Münster: Er war 20 Jahre lang als Sportwart im Vorstand tätig und ist auch heute noch als Trainer aktiv. Der 51-Jährige – selbst mehrfacher Deutscher Meister im Flossenschwimmen sowie lange Kapitän und Trainer der Unterwasserrugby-Mannschaft – schaffte es immer wieder, seine Mitstreiter mit besonderen Ideen zu begeistern und mitzureißen. Nach der Durchführung von NRW-Titelkämpfen und Deutscher Meisterschaft im Flossenschwimmen in Münster verwirklichte Müller 2000 erstmals eine Veranstaltungsidee, die heute zum festen Bestandteil in Münsters Sportkalender geworden ist: das vom Tauchsportclub ausgerichtete „Münster Day & Night 24 Stunden-Schwimmen“. Bei zehn Austragungen kamen so 27 000 Euro an Spenden für hilfsbedürftige Kinder zusammen. Irmhild Venschott (50), Borussia Münster: „Ehrenamt ist eine Lebenseinstellung“ – diese Maxime lebt sie nachhaltig und seit vielen Jahren. Für ihr außergewöhnliches Engagement wurde sie bereits bemerkenswert ausgezeichnet, war einer von bundesweit 20 Köpfen im Rahmen der DFB-Aktion „Ehrenamt – 20 Jahre – 20 Köpfe“. „Irmi“, wie sie im Verein eigentlich jeder kennt, ist seit 40 Jahren im Fußball aktiv. Nach 25 Jahren als Spielerin wollte sich die heute 50-Jährige eigentlich eine Pause nehmen. Doch die Damen-Mannschaft der Borussia stand kurz vor der Auflösung. Also machte „Irmi“ als Trainerin weiter und übernahm später noch zwei Jugendmannschaften. Sehr erfolgreich übrigens. Zudem betreut sie die U-14-Mädchen-Kreisauswahl. Ute Zahlten (48), USC Münster: Sie ist seit über 23 Jahren – und damit fast ihr halbes Leben lang – für den unermüdlich und ehrenamtlich engagiert. Die 48-Jährige ist seit 1995 als Vorstands- und Präsidiumsmitglied sowie seit 2013 als Vorsitzende des Jugendausschusses tätig. Ihr Fokus liegt auf der Nachwuchsarbeit, dem Schulsport – so hat sie 2016 den Grundschul-Cup ins Leben gerufen. Darüber hinaus fungiert die langjährige, erfolgreiche Zweitliga-Spielerin als wichtiges Bindeglied zwischen Aktiven und Vorstand. Ute Zahlten zeichnet sich durch enorme Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit aus und bringt unglaublich viel Herzblut und Zeit in ihre Tätigkeit ein.