Von Wilfried Sprenger

In der 3. Liga der Männer hat es der TSC Gievenbeck nicht geschafft, seine sportlich angespannte Situation zu verbessern. Am Samstag verlor er in eigener Halle gegen ART Düsseldorf 0:3 (24:26, 24:26, 21:25). Am kommenden Wochenende spielt der TSC beim Schlusslicht MTV Hildesheim. „Da müssen wir punkten. Zwei Meinungen gibt es darüber nicht“, sagte Trainer Axel Büring.

Gegen Düsseldorf spielten die Gievenbecker „ordentlich bis gut“ (Büring). Im ersten Abschnitt hatten sie Satzball, aber eine umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung brachte sie beim Stande von 24:23 um den Erfolg. Auch im zweiten Durchgang begegnete die Münsteraner dem Kontrahenten lange auf Augenhöhe. „Leider haben wir in der Endphase zu viele Fehler gemacht. Düsseldorf war da cleverer und somit auch erfolgreicher“, erklärte Büring. Im dritten Satz knüpfte der TSC nicht mehr an die zuvor gezeigten Leistungen an. Durch das 0:3 gewann die kommende Partie in Hildesheim noch weiter an Bedeutung.