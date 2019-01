Von Thomas Rellmann

Mit der mehrwöchigen Pause für René Klingenburg tritt beim SC Preußen einer der Fälle ein, die es eigentlich unbedingt zu vermeiden galt. Bei dem 25-Jährigen, der sich gleich im ersten Spiel nach der Winterpause bei Carl Zeiss Jena (0:0) eine Blessur hatte, diagnostizierte Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann am Montag eine „Muskelverletzung im Oberschenkel“. So weit, so unpräzise. Seit einigen Jahren liegt es bei Profi-Vereinen im Trend, bei derartigen Meldungen keine exakte Benennung mehr zu kommunizieren. Dem hat sich auch der SCP angeschlossen. Auszugehen ist von einem Faserriss oder Ähnlichem.

In drei Wochen dürfte Klingenburg wieder für eine Rückkehr ins Training in Frage kommen. Wann genau er danach in der Liga zum Einsatz kommt, ist aber offen. Für Trainer Marco Antwerpen ist der Ausfall natürlich ein schwerer Schlag. Der Mittelfeldakteur war bisher so etwas wie der Schlüsselspieler in seinem System. Die Auswechslung am Samstag war erst seine zweite in der 21. Begegnung dieser Saison, in der er gerade mal 34 Minuten verpasste. Mit fünf Toren ist der Leistungsträger zugleich drittbester Torjäger seiner Mannschaft. In verschiedenen Ranglisten und Bewertungen der Hinrunde schnitt der frühere Schalker hervorragend ab.

Theoretisch hätte der SCP bis zum 31. Januar noch Zeit, um einen Ersatz für Klingenburg, dessen Vertrag im Juni ausläuft und der schon einige Interessenten angezogen hat, zu verpflichten. Allerdings hatte der Verein schon zuvor mehrmals erklärt, dass es keine Neuzugänge in dieser Transferperiode gibt. Denkbar ist daher fürs Erste eine Systemumstellung oder aber ein Einbau von Martin Kobylanski oder Sandrino Braun ins Mittelfeld.