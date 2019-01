Von Alexander Heflik

Trainer Marco Antwerpen und Preußen Münster werden spätestens nach Ablauf des Vertragsverhältnisses am 30. Juni getrennte Wege gehen. Der Fußballlehrer wird auch nicht mehr in mögliche Vertragsgespräche mit dem Club einsteigen. Er sucht eine neue Herausforderung, die könnte sowohl bei einem ambitionierten Drittligisten wie auch in der 2. Liga liegen, auch den Wechsel ins Ausland schließt er nicht aus. Mit ihm wird auch Co-Trainer Kurtulus Öztürk den Verein gehen. Beide gibt es nur im Team.

Am Dienstag informierte Antwerpen zunächst Sportchef Malte Metzelder in einem persönlichen Gespräch von der Entscheidung, dann erklärte sich der Coach vor der Mannschaft. Metzelder hatte bislang Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem Hinweis auf fehlende Planungssicherheit im wirtschaftlichen Bereich abgelehnt. Antwerpen war im Dezember 2017 als Nachfolger von Benno Möhlmann installiert worden.

Fotostrecke: Die Trainer des SC Preußen Münster seit 2010 Fotostrecke Foto: diverse

Zuvor hatte der Verein erklärt, ab dem Sommer nicht mehr auf die Dienste von Cihan Tasdelen zu setzen. Der 43-Jährige betreut die U 19 in der A-Junioren-Bundesliga, er war viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen für den SCP tätig. Tasdelens Aufgabe dürfte auf Arne Barez zugeschnitten sein, der U-17-Trainer befindet sich aktuell in der Fußballlehrer-Ausbildung beim DFB. Der Vertrag mit Sören Weinfurtner, der die Zweitvertretung in der Westfalenliga betreut, wurde dagegen um zwei Saisons bis 2021 verlängert.