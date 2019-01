Das Ende der sportlich so erfolgreichen Verbindung zwischen Preußen und Trainer Marco Antwerpen war seit vielen Wochen absehbar. Mit dem Schritt ins Büro seines Vorgesetzten hat der Coach Tatsachen geschaffen und geht nicht als Verlierer aus der pikanten Angelegenheit – sofern er die Mannschaft in den kommenden Wochen in der Spur hält.

Von Thomas Rellmann

Der große Ehrgeiz des 47-Jährigen, der fast überall gute Arbeit ablieferte und in die 2. Liga strebt, und der rigorose und so nie dagewesene Sparzwang des Vereins passen einfach nicht mehr zusammen.

Das trat bei der Suche nach Neuzugängen in den Transferperioden offen zutage. Im Dezember kamen persönliche Dissonanzen zum Vorschein.

Für den SCP bedeutet die Trennung, dass im Sommer erneut die Stunde null ausgerufen wird. Ein neues Trainerteam muss her, dazu laufen 13 Arbeitspapiere, größtenteils von Stammspielern und Leistungsträgern, aus. Auf eine Vielzahl an Vertragsverlängerungen deutet wenig hin. Eher auf junge Spieler aus unteren Klassen.

Die Gefahr, dass ein Neuanfang auch mal schief geht, ist nicht von der Hand zu weisen. Gerade in einer Liga, in der nun vier Clubs absteigen, in der es immer eng zugeht und die in der Zukunft noch finanzstärkere Konkurrenz beherbergen könnte.

