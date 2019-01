Wer in der kommenden Spielzeit die Drittliga-Vertretung des SC Preußen trainiert steht noch in den Sterner, dafür schafft die Vereinsspitze nach und nach Planungssicherheit im Nachwuchsbereich: Nach Sören Weinfurtner (U23) wurde jetzt Arne Barez für den U-19-Bereich verpflichtet. Sein Nachfolger auf der Bank der U 17, soll ebenfalls zeitnah präsentiert werden ...

Von Ansgar Griebel

Während andere Drittliga-Clubs mächtige Bauprojekte für die sportliche Zukunft anstoßen, geht der SC Preußen ganz andere Wege. Auch in Münster wird langfristig geplant, allerdings auf westfälisch platt. Hier wird nicht in die Höhe gebaut, sondern ein tragfähiges Fundament gegossen: Statt eines neuen Stadions wird das alte restauriert, statt Sonnentrainingslager wurde in Münster überwintert. Während der KFC Uerdingen Adriano Grimaldi in sein Star-Ensemble aufnahm, stattete der SCP sein 19-jähriges Nachwuchstalent Dominik Klann mit einem Profivertrag aus. Während große Teile der Drittliga-Truppe noch nicht zu Vertragsgesprächen gebeten wurden, schafft Geschäftsführer Malte Metzelder im Nachwuchsbereich Fakten: Nachdem Sören Weinfurtner, Trainer der U-23-Auswahl, mit einem Zweijahresvertrag an den Verein gebunden werden konnte, stellte der SC Preußen am Mittwoch erwartungsgemäß Arne Barez als Nachfolger von Cihan Tasdelen als Chefcoach der A-Junioren in der Bundesliga vor. Arne Barez, bislang für die B-Junioren in der Bundesliga verantwortlich, wird in der neuen Spielzeit den ältesten Nachwuchs übernehmen.

Derzeit absolviert der 40-Jährige, neben seinem hauptberuflichen Job als Chefredakteur für Fußballmedien beim Philippka-Verlag, die Fußballlehrer-Ausbildung in der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef. Es ist der höchste Ausbildungsgrad, den ein Fußballtrainer in Deutschland erreichen kann. Beim SC Preußen hat Barez seit 2007 schon verschiedene Positionen durchlaufen, war unter anderem Sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung, Jugendcheftrainer sowie U-23-Coach. Jetzt hat Malte Metzelder, Geschäftsführer Sport beim SC Preußen, ihn mit der wichtigen Stelle des U-19-Cheftrainers betraut: „Wir freuen uns, dass Arne das Traineramt übernimmt und wir damit erstmalig auch einen Trainer im Youngstars-Bereich haben werden, der die höchste Lizenz vorweisen kann.“ Barez freut sich über den Vertrauensbeweis seines Vereins. „Ich freue mich auf die Aufgabe und nehme diese natürlich gerne an“, musste Arne Barez nicht lange überlegen, als die Anfrage kam: „Ich bleibe sehr gerne im Verein. Hier kann ich Verantwortung übernehmen und mich und meine Mannschaft weiterentwickeln. Egal ob U17, U19, U23 oder die jüngeren Teams, es sind alle wichtig für uns. Von daher bin ich froh, ein Teil des SC Preußen zu bleiben und möchte auch in Zukunft Themen mitgestalten.“

Der Unterbau der Preußen ist also zukunftssicher aufgestellt, ein Zustand, vor dem die Erstvertretung aktuell noch weit entfernt ist.