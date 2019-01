So jubelte Martin Kobylanski (mit Niklas Heidemann) über sein Siegtor auf dem Betzenberg. Foto: Jürgen Peperhowe

Der Held dieses heißen Augustabends kam von der Bank. Martin Kobylanski wurde mit zwei Freistößen zum großen Schreck des 1. FC Kaiserslautern. Der erste führte über Umwege zum Ausgleich, der zweite in der Nachspielzeit zum 2:1-Siegtor für die Preußen. Vor dem Rückspiel am Freitag (19 Uhr) befragte unser Redakteur Thomas Rellmann den 24-Jährigen zu seiner Erinnerung, zu den Ereignissen der Woche, aber auch zu seiner persönlichen Zukunft.

Glauben Sie, dass FCK-Trainer Sascha Hildmann vorgibt, Freistöße am Sechzehner zu vermeiden?

Kobylanski: Er war ja im August noch nicht da, aber kann sein. Es nimmt sich ja jeder vor, solche Standards in Tornähe zu verhindern. In der Liga werden Stärken und Schwächen vorher genau und präzise analysiert.

Ist der Coup auf dem Betzenberg auch 18 Spiele später Ihr Saison-Highlight?

Kobylanski: Definitiv. Das wusste ich, auch wenn es früh in der Saison war, damals schon. Einfach ein geiles Spiel. Natürlich habe ich mich nicht gefreut, dass ich erst draußen saß, aber dann habe ich den Jungs ja perfekt geholfen. Beim ersten Freistoß, den Fabian Menig per Abpraller reingedrückt hat, hatte ich schon ein gutes Gefühl. Der zweite passte optimal, solche Geschichten schreibt der Fußball eben.

Im ersten Spiel dieses Jahres sind Sie wieder auf der Bank geblieben, was auch mit einem leichten Rückstand begründet wurde. Sind Sie jetzt top-fit?

Kobylanski: Ich habe mich auch in Jena fit gefühlt. Diese Woche gebe ich richtig Gast. Ist ja klar, dass keiner gern Reservist ist. Mal sehen, was unser Trainer Marco Antwerpen diesmal im Kopf hat. Er lässt sich ja selten in die Karten schauen.

Zu Beginn der Wintervorbereitung mussten Sie aber schon pausieren.

Kobylanski: Ja, da war ich eine Woche raus, habe mich aber im Wald oder auf dem Rad fit gehalten, und mit meinem Laktatwert war ich auch sehr zufrieden. Was aber stimmt: Trainingsspezifisch fehlte mir etwas.

Am Dienstag hat Antwerpen seinen Abschied verkündet. Wie hat die Mannschaft das aufgenommen?

Kobylanski: Er hat erst mit uns im Mannschaftsrat geredet, fünf Minuten später mit allen. Es ist sehr, sehr schade. Gerade bei unserem Punkteschnitt. Aber es laufen noch viele andere Verträge aus. Auch meiner. Vermutlich verlasse ich Münster im Sommer auch. Dass der Trainer nun ein Zeichen gesetzt hat, kann man ihm nicht übel nehmen.

Keine Chance, dass Sie beim SCP bleiben?

Kobylanski: Ich muss mir nach jetzigem Stand einen neuen Verein suchen. Mit mir hat keiner gesprochen.

Enttäuscht?

Kobylanski: Jeder kennt die finanzielle Situation. Aber natürlich erhofft sich auch jeder Feedback. Es wäre ja gar nicht schlimm mitgeteilt zu bekommen, dass man sich trennt. Es gibt auch eine Zeit nach Preußen. Auch wenn ich mich im Team und in der Stadt extrem wohl fühle. Und ich bin ja mittlerweile schon über zwei Jahre hier.

Wohin streben Sie?

Kobylanski: Das behalte ich für mich und bespreche es mit meinem Berater und meinem Vater.

Sehen Sie nach Antwerpens Ankündigung Probleme für die Restsaison?

Kobylanski: Null. Keiner wird sich gehen lassen oder runterschalten in den nächsten vier Monaten. Jeder ist ehrgeizig genug und will die Saison mit einem guten Gefühl beenden.

Dafür wäre ein Sieg unter Flutlicht Freitag ideal ...

Kobylanski: Absolut. Etwas Geileres gibt es kaum.