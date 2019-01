Ein grandioser Abend mit begeisternden Darbietungen – so war der allgemeine Tenor nach der 40. Hochschulsportschau in der Uni-Halle. Den Organisatoren machte zwar eine kleine Panne zu schaffen, doch von der sprach hinterher kaum jemand.

Von Thomas Austermann

Kreativität in wohl beispielloser Vielfalt, umgesetzt mit beneidenswertem Enthusiasmus, ist das Markenzeichen dieses Best-of der sportlichen Studierenden. Die 40. Hochschulsportschau der Uni Münster legte den nächsten Beweis vor. Und 800 begeistert mitgehende wie frenetisch jubelnde Augenzeugen in der Uni-Halle trugen dazu bei.

Als das knappe akademische Viertelstündchen nämlich zwangsweise hinten dran gehängt werden musste und die dreistündige Veranstaltung wegen eines kurzfristigen Stromausfalls in der Tontechnik verlängert wurde, trampelten und klatschten alle das Intro des Queen-Hits „We Will Rock You“. Was für ein Pausenfüller. Ganz nach dem Geschmack des Moderators und Anheizers Thomas Philipzen, der das temposcharfe Schlag-auf-Schlag-Programm schon lange bestens verbindet.

14-stufiges Abendprogramm

Harry Melching packte zum 30. Mal als versierter Organisator dieser Abende das 14-stufige Programm rappelvoll und hätte bei normalem Stromfluss den Zeitplan eingehalten. Erstaunlich genug angesichts des Umbauaufwands, den das eingespielte Helferteam stemmte. Denn alle Auftretenden, 390 waren es insgesamt, brauchen ihre Bühne, ihr Licht, ihre Musik. Dies hier ist schließlich ihre Zeit.

Fotostrecke: Impressionen von der 40. Hochschulsportschau Fotostrecke

Traditionell werden diverse Disziplinen aus dem 140 Sportarten umfassenden HSP-Programm zumeist szenisch in einer Art dargeboten, die niemanden kalt lässt. Tanz- und Fitnesssport sind dank ihrer vielfältigen Ausprägungen Dauerbrenner und Hingucker, um den Akrobatiksport mit Jörg Kühmichel oder die Turner um Thomas Hanke wird stets eine Story erzählt, die den anspruchsvollen Sport mitreißend transportiert. Der für Neuzugänge offene HSP-Chef Jörg Verhoeven hat nach internen Diskussionen auch eSports ins Angebot gehievt, weshalb die Video- und Computerspieler dem Publikum ihre Leidenschaft erklärten.

Ehrenpreis für Tennis-Ass Deborah Döring

Praktischer durften es die Crossminton-Spieler halten, die sich sogar in Schwarzlicht getaucht irre schnelle Ballwechsel lieferten. Neu dabei auch die Selbstverteidigung namens „Technik 36“, die die 36 wichtigsten Techniken für einen Kampfverlauf lehrt.

TC Union Münsters Tennis-Ass Deborah Döring, Medizinstudentin an der WWU, bekam von Rektor Prof. Johannes Wessels den Ehrenpreis überreicht – als Anerkennung für ihre Erfolge bei Deutschen Hochschulmeisterschaften 2018. Da die 28-Jährige zudem an der Seite von Christin Meyer aus Osnabrück auch im Beach-Tennis Deutsche Meisterin wurde und dabei großen Spaß hatte, regte sie kurzerhand an, diese Spielart doch auch ins HSP-Angebot aufzunehmen. Dann hätte Verhoeven 141 verschiedene Angebote zu bieten.