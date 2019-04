In der Tischtennis-NRW-Liga hat sich Borussia Münster am Wochenende zum Meister gekürt. Der Tabellenführer gewann am späten Freitagabend das Derby beim 1. TTC Münster mit 9:5. Tags darauf siegte der Favorit bei der Zweitvertretung des SV Brackwede mit 9:4.

Ob Borussia die Aufstiegsoption zur Oberliga wahrnimmt, ist noch nicht entschieden. Spitzenspieler Tim Artarov wird die Mannschaft verlassen, der 18-Jährige wechselt zum niedersächsischen Regionalligisten SF Oesede. Als Neuzugang kommt Alexander Michelis vom Verbandsliga-Absteiger Westfalia Kinderhaus.

Im Derby gegen den 1. TTC hatten die Borussen heftigen Widerstand zu brechen. „Es hat uns nicht überrascht, der TTC ist momentan in einer richtig guten Verfassung“, sagte Borussias Nummer drei Philip Wolters. Tatsächlich hatten die Gäste durchaus Glück. Alle Fünf-Satz-Begegnungen – vier an der Zahl – entschieden sie für sich. Dominant trat der Meister im oberen Paarkreuz auf: Artarov und Max Kruse gaben in vier Einzeln nicht einen Satz ab. Auch Wolters punktete doppelt.

In Brackwede trat Borussia am Samstag mit nur fünf Spielern an: Neben Jeremy Fouillet fiel auch Stefan Kroes aus. Mit der „besten Saisonleistung“ kamen die Gäste zum 9:4-Erfolg. Wieder hielten sich Artarov, Kruse und Wolters in ihren Einzeln schadlos.

► Punkte gegen den TTC : Artarov (2), Kruse (2), Wolters (2), Wächter (1), Kroes (1), Artarov/Kruse (1)

► Punkte gegen Brackwede : Artarov (2), Kruse (2), Wolters (2), Wächter (1), Artarov/Kruse (1), Wolters/Wächter (1)