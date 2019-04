Einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt hat die U 23 des 1. FC Gievenbeck gegen Aufstiegsaspirant SV Wilmsberg hingelegt. 3:1 (2:0) schlugen die Gastgeber den Favoriten. „Es hat alles gegriffen und funktioniert, was wir vorhatten. Das war nah am perfekten Spiel und unsere beste Saisonleistung“, sagte Trainer Nicolas Hendricks nach dem dritten Sieg am Stück.

Die Münsteraner gewannen viele zweite Bälle und Duelle im Zentrum. Ein Doppelschlag von Jonas Niesing (25./30.) brachte den verdienten Vorsprung. Erst verwertete er eine Volleyhereingabe und dann eine Ecke, jeweils von Stefan Bischoff. Hinten ließ der FCG nichts zu, und mit dem 3:0 durch Luca de Angelis (59.), der SVW-Keeper Lukas Schröder umkurvte, war der Sack zu. Der Torschütze (66.) scheiterte dann wie David Niehues (84.) am Schlussmann. Dann rettete Gievenbecks Torhüter Max Hoffmann super gegen Niklas Thoms (88.). Fast mit dem Schlusspfiff verwandelte Diogo Maia Rego einen Handelfmeter (90.+2), den Gavin Beck verursacht hatte. FCG: Hoffmann – Beck, Vercelli, Schäfer, Speckmann – Niesing, Niehues – Jansen (82. Schmitt), Gaese (70. Finger), Bischoff – de Angelis (7. Touray)