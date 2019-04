Die Metropol Youngstars aus Recklinghausen sind in dieser Saison der U-16-Bundesliga ein ständiger Wegbegleiter der UBC/SCM Baskets Münsterland – und bislang ein äußerst gern gesehener. Nach den Siegen in der Vor- sowie in der Hauptrunde gewann das Team von Trainerin Marsha Owusu Gyamfi mit 95:76 (48:40) auch das erste Playoff-Achtelfinale und damit schon zum vierten Mal gegen die Youngstars.

Einen Start nach Maß erwischte der Gastgeber vor 120 Zuschauern im Pascal-Gymnasium, nach den ersten zehn Minuten hatten die Baskets zehn Punkte Vorsprung (25:15). Einziges Problem war die Foulbelastung, gleich vier Spieler der Startformation hatten schon drei Einträge auf dem Spielberichtsbogen. „Ich habe den Jungs dann gesagt, dass keiner mit vier Fouls in die zweite Halbzeit gehen soll. Und sie sind damit toll umgegangen“, lobte Owusu Gyamfi. Zwar vereidigte ihr Team nun etwas zurückhaltender, traf aber in der Offensive um die beiden Topscorer Max Schell und Rikus Schulte (je 18 Punkte) dafür weiter verlässlich.

Mannschaftlich geschlossen – gleich sechs Münsteraner kamen auch dank der zehn Assists von Lorenz Neuhaus auf zweistellige Werte – traten die Baskets auch nach dem Wechsel auf, Recklinghausen glückte keine Aufholjagd mehr – und fuhr einmal mehr geschlagen nach Hause. Punkte: Schell, Schulte (je 18), Schmidt (12), Philipp (11), Ehrich, Konietzka (je 10), Neuhaus (8), Brozio (6), Gebehenne, Brunnenberg (je 1)