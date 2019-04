Näher heranrücken wollte der USC an die Top drei und im Optimalfall „best of the rest“ werden. Fakt ist: Der USC gewann gegen keinen der großen drei und belegte in der Hauptrunde Rang sieben. Die Hoffnung auf ein besseres Abschneiden wurde getrübt durch die Ausfälle von Ivana Vanjak und Juliet Lohuis. Die Jungen rückten in die Verantwortung, begeisterten in der Hin- und schwächelten in der Rückrunde. Was ihnen keiner nehmen kann, ist die gesammelte Erfahrung. Ein dickes Faustpfand für die kommende Saison.