Schwierige USC-Saison mit großem Lerneffekt

Eine leichte Steigerung zum Vorjahr gab es in den elf Hauptrundenspielen. Lag der Schnitt in der Saison 2017/18 noch bei 1301 Besuchern pro Partie (2016/17: 1067), so kamen diesmal durchschnittlich 1413 Zuschauer. Den Bestwert lieferte die letzte Begegnung gegen Aachen mit 2612 Gästen, die Minuskulisse gab es gegen den VCO Berlin (704 Besucher).

Zudem sahen das Pokal- sowie das Playoff-Viertelfinale gegen Schwerin 1007 beziehungsweise 1236 Zuschauer. Wer zum Berg Fidel kam und ein USC-Spiel verfolgte, hatte in der Bundesliga im Schnitt ein Vergnügen von 95,67 Minuten, in denen 44 Sätze gespielt wurden. Zum Vergleich: Auswärts standen die Unabhängigen im Schnitt exakt 90 Minuten auf dem Feld – in 43 Durchgängen.

Höchstspielzeit waren die 141 Minuten beim 3:2 in Suhl, in Berlin hielt sich der USC nur 67 Minuten auf. 26-mal (inklusive Pokal) wurden beim USC in dieser Saison die wertvollsten Spielerinnen der Partie gekürt. Sechsmal erhielt Luisa Keller die Auszeichnung, dahinter folgten Mareike Hindriksen und Lina Alsmeier (je fünf). Auf drei Berufungen kamen zudem Juliane Langgemach und Linda Bock.