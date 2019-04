Urplötzlich ist der Berg Fidel zentraler Teil einer massiven Jugendbewegung. Die markanteste Landmarke ist der sogenannte Weiße Riese, ein herausragender Wohnklotz mit morbidem Charme, der seine besten Zeiten lange hinter sich hat. In seinem Schatten liegen das noch deutlich ältere Preußenstadion und die ebenfalls in die Jahre gekommene Sporthalle am Berg Fidel.