Die Gerüchteküche um René Klingenburg wird immer mehr angeheizt. Dass der Mittelfeldspieler von Preußen Münster nach Höherem als der 3. Liga strebt, ist seit Monaten bekannt. Dass es für seinen aktuellen Verein umso schwieriger wird, ihn zu halten, liegt auf der Hand. Gerade, wenn er Leistungen wie am Freitag gegen den SV Meppen anbietet, als er beim 1:1 nicht nur als früher Torschütze, sondern auch als Antreiber glänzte.

Schon zuvor war das Interesse von Zweitligist Erzgebirge Aue bekannt geworden, am Wochenende verdichteten sich die Anzeichen, dass auch dessen Klassenrivale Dynamo Dresden an dem 25-Jährige dran ist. Beim 0:0 der Sachsen gegen Union Berlin am Sonntag wurde er auf der Tribüne gesehen und fotografiert. Laut „Bild“ war Sportdirektor Ralf Minge im Gegenzug bereits am Freitag zu Gast an der Hammer Straße, um den Top-Spieler der Preußen unter die Lupe zu nehmen.

SCP-Geschäftsführer Malte Metzelder kennt die Ausgangslage und weiß, dass er schlechte Karten hat, wenn es um die Vertragsverlängerung geht. „Wir kennen seine Aussagen und seinen Wunsch, höher zu spielen. Durch unser Angebot fühlt René sich wertgeschätzt. Alles andere haben wir nicht in der Hand.“ Dass Klingenburg am freien Sonntag in Dresden weilte, ist für den 36-Jährigen kein Problem. „Da war keine Abmeldung bei uns erforderlich.“

Auf der Abgangsseite droht also ein weiterer Name aufzutauchen. Neuzugänge benötigen die Münsteraner also umso mehr. Gerade im zentralen Mittelfeld, wo ja auch die Verträge von Martin Kobylanski und Sandrino Braun auslaufen. „Wir schauen uns so oder so auch anderweitig um“, sagt Metzelder. Der zuletzt gehandelte Connor Krempicki (KFC Uerdingen) sei aber nie ein Thema gewesen. Zwar sah sich Münters Sportchef das Verbandspokal-Spiel der Krefelder gegen RW Essen in der vergangenen Woche an. „Aber nicht seinetwegen.“ Abgehakt ist auch Dennis Slamar (Carl Zeiss Jena), der zwischenzeitlich auf der Liste stand.► Die Entscheidung, wer in der kommenden Saison Trikot-Sponsor der Preußen wird, ist noch nicht gefallen, soll aber wesentlich früher spruchreif sein als im vergangenen Sommer. Damals erteilte das Touristikunternehmen Schauinsland-Reisen aus Duisburg erst einen Tag vor dem Liga-Auftakt den Zuschlag. „Ein verlässlicher, seriöser und attraktiver Partner, der eine Affinität zu Traditionsvereinen hat“, sagt Metzelder. Der Vertrag gilt nur für ein Jahr. Verlängerung aber nicht utopisch.