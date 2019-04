Gievenbecks Abteilungschef Wielers: „Das kann uns nicht erschüttern“

Verschobene Jahreshauptversammlung, Sorgen um die Finanzen des Gesamtvereins, das Aushängeschild auch noch im tiefen Abstiegssumpf – von außen betrachtet hat der 1. FC Gievenbeck schon bessere Zeiten erlebt. Christian Wielers (Foto), Chef der Fußball-Abteilung, verrät, warum es in seiner Sparte trotzdem so gut wie selten zuvor läuft.

Die Konkurrenz hat Trainerstäbe und Kader für die neue Saison größtenteils beisammen. Warum lässt sich der FCG immer Zeit?

Wielers: Weil es sich bewährt hat. Darum sind wir entspannt. Nichts hängt von Auf- oder Abstieg ab. Wir haben allein sportlich andere Baustellen. Die nächsten Wochen werden hart.

Also trainiert Benjamin Heeke weiter die Erste?

Wielers: Im Prinzip steht das völlig außer Frage. Daran ändert es nichts, wenn wir bis Saisonende null Punkte holen. Co-Trainer Janis Hohenhövel wechselt ja zu Preußen, aber Benny und Jens Wissing machen weiter. Wir sind zufrieden, und auch sie fühlen sich wohl.

Eine ungewöhnliche Herangehensweise für einen Tabellenletzten ...

Wielers: Vielleicht, aber jeder kennt doch unseren Verein. Ein Beispiel zu Benny: Am Sonntag in diesem wichtigen Spiel bei RW Ahlen hatten wir zahlreiche Ausfälle, trotzdem saßen nur drei Jungs auf der Bank. Weil die U 23 und die U 19 auch unfassbar bedeutende Aufgaben hatten. Er ist ein extrem feinfühliger Coach, der das Gesamtgebilde FCG immer im Blick hat.

Das 1:1 war fast zu wenig, um die Oberliga zu halten. Oder sehen Sie das anders?

Wielers: Wir dachten im Herbst, wir sind schon angekommen in der Liga, weil wir gut mitgehalten haben. Inzwischen haben alle gemerkt, dass es mehr bedarf. Doch gerade jetzt in Ahlen haben die Jungs einen Kampf geboten, sich mental stark präsentiert, einfach gelebt. Die Partie hat uns sehr gut getan, vielleicht war es eine Initialzündung.

Sie sehen also noch gute Chancen für den Verbleib in der Oberliga?

Wielers: Es sind zehn Spiele, wir haben alles in der Hand, können immer eine Serie hinlegen. Die Qualität ist definitiv da. Die reelle Chance besteht, auch dank der vielen direkten Duelle.

Und wenn es schiefgeht?

Wielers: Kein Spieler wird uns wegen der Liga verlassen. Thomas Teupen geht zurück in die USA, vielleicht kommen Auslandssemester dazu. Aber sonst? Klar, keiner will absteigen. Das sieht man daran, dass alle dünnhäutiger, gestresster sind. Aber das ist menschlich.

Noch mal zur neuen Saison. Im Verein gibt es Fragezeichen. Die Jahreshauptversammlung musste vertagt werden. Gibt es überhaupt Planungssicherheit für 2019/20?

Wielers: Natürlich haben wir diese Dinge im Hinterkopf, aber der Etatplan für die neue Saison steht. Wir haben unser Budget in der Fußball-Abteilung auch immer solide eingehalten. Eine gewisse Sorge gibt es in Gievenbeck permanent. Ich bin im elften Jahr hier, wir sind immer zum Sparen angehalten. Dennoch glaube ich, dass wir auch mit der Ersten in einem sehr gesunden Verhältnis unterwegs sind.

Das heißt?

Wielers: Der Etat für die Mannschaft liegt bei etwas über 100 000 Euro. Die Abteilung ist über Sponsoren, über unseren eigenen Ausrüster größtenteils fremdfinanziert. Die Oberliga ist nur minimal teurer als die Westfalenliga, die Mehrkosten holen wir über Zuschauereinnahmen oder die Westfalenpokal-Spiele wieder rein. Dazu die Einnahmen der Stadtmeisterschaften.

Ihre Abteilung hat also keine Sorgen?

Wielers: Sportlich geht es uns so gut wie noch nie. Von den sieben Jugend-Mannschaften im Leistungsbereich hat in den letzten vier Wochen keine ein Spiel verloren. Wir haben in Zeiten, in denen es keine Ehrenamtler mehr gibt, für jedes dieser Teams schon drei Trainer. Das zeigt: Der Verein lebt. Wir sind ein Ausbildungsclub, der ehrlich bleiben muss. Das gilt dann auch und gerade für die Erste. Da hat Benny in dieser Saison nicht nach teuren Leuten von außen geschaut, sondern Justus Kurk und Miclas Mende eingebaut.

Dafür steht der FCG ja schon lange. Aber ein Abstieg täte schon weh. Und wirtschaftliche Einschnitte erst recht.

Wielers: Keine Frage, beides würde schmerzen. Dann würden wir kurzfristig in die Fresse kriegen, aber mittelfristig kann uns das nicht erschüttern. Das Bild, das wir nach außen abgeben, könnte besser sein. Aber es trennt Welten von dem, das wir intern von uns haben.

Gilt das, was Sie über Heekes Zukunft sagen auch für den U-23-Trainer Nicolas Hendricks, der gerade einen Lauf hat?

Wielers: Das fällt in den Bereich unseres Sportlichen Leiters Stephan Zurfähr. Die Zweite hat ja auch viermal hintereinander gewonnen. Vor vier Wochen haben wir zusammengesessen, uns Pläne für den Abstiegskampf überlegt. Nicolas setzt sie sehr gut um. Es ist für ihn nicht einfach gewesen, von außen beim FCG einzusteigen. Doch inzwischen läuft es. Und es gab auch schon zwei, drei Gespräche. Die werden jetzt nach den Osterferien fortgesetzt. Zumal Stephan jetzt als U-19-Trainer ein paar Wochen Pause hat.

Die A-Jugend steht dicht vor dem Westfalenliga-Aufstieg. Wäre das ein großer Schritt für den Verein?

Wielers: Definitiv. Eine große Sache für uns. Da sind interessante Jungs dabei, die schon bei Benny trainieren. Fünf, sechs haben hier zumindest auf Sicht eine super Perspektive für die Oberliga.