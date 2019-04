Profirennen startet am 3. Oktober in Emsdetten

Dann war die Katze aus dem Sack: Das Profirennen beim 14. Sparkassen-Münsterland-Giro am 3. Oktober beginnt in Emsdetten. Zum zweiten Mal nach 2011 wird hier Fahrt aufgenommen. Zudem werden mindestens 4000 Starter erwartet, wenn die drei Jedermann-Rennen um den „Cup der Sparkasse Münsterland Ost“ (60 Kilometer), den „Cup der Westfälischen Provinzial Versicherung“ (100 Kilometer) und den „Cup der LBS“ (130 Kilometer) – mit Start und Ziel in Münster – durch den Kreis Steinfurt und über die Hänge des Teutoburger Waldes fahren.

Seit 2006 wird Giro in dieser Form ausgetragen. „Von Jahr zu Jahr wächst die Bedeutung“, sagt Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe. „Emsdetten ist eine Fahrradstadt“, fügt der dortige Bürgermeister Georg Moenikes an. „Beim Münsterland denkt man nicht unbedingt als erstes an Berge. Der Kreis Steinfurt bietet mit dem Tecklenburger Land aber doch einige Höhenmeter“, sagt Steinfurts Landrat Klaus Effing spricht von den „Bergen vor den Niederlanden“. Der Zusammenschluss von Münster mit den vier umliegenden Kreisen (Steinfurt, Borken, Warendorf und Coesfeld) in Kooperation mit den Sparkassen garantiert den Erhalt des Rennens.

Große Medienresonanz

Nicht nur das, wie Warendorfs Landrat Dr. Olaf Gericke mit Blick auf die Mediendaten verdeutlichte: „Der Giro ist mittlerweile ein Rennen von nationaler Bedeutung und beste Werbung für die Region.“ Die Statistiker hatten Zahlen geliefert: 21 Millionen Kontakte in Printmedien, 9,7 Millionen online, 3,6 Millionen über TV-Übertragungen. Moenikes jedenfalls garantierte für den 3. Oktober in Emsdetten: „Der Start der Profis ist im Herzen der Stadt, wir werden wieder ein breites Publikum erreichen.“

Erstmals wird dabei auch Einzug in Niedersachsen gehalten, wenn in Bad Iburg und Hagen a.T.W. weitere Rampen im Parcours eingeflochten sind. Im kommenden Jahr wird es dann international, wenn der Profistart in Enschede stattfinden soll.

Starkes Teilnehmerfeld

Rennorganisator Rainer Bergmann von der Stadt Münster sieht sich in einer komfortablen Lage. Es hat 13 Jahre gedauert, ehe er erstmals in der Lage ist, sich die Teams auszusuchen. „Uns liegen 40 Anmeldungen von Teams vor, 20 davon fahren in der ersten und zweiten Liga der Weltradsports“, sagt er. Dabei werden maximal 25 Equipen mit acht Fahrern in Emsdetten auf die Reise geschickt werden. Bergmann: „Früher sind wir im Frühjahr und Sommer den Teams hinterher gehechelt. Nun werden wir einige deutsche Mannschaften nicht einladen können.“ Ein Luxusproblem für den Giro.

Fest gerechnet wird mit Titelverteidiger Max Walscheid, denn sein Team Sunweb hat bereits gemeldet. Es ist gute Tradition im Radsport, den Vorjahressieger mitzubringen. „Und vielleicht haben wir ja Glück, und der Weltmeister startet bei uns“, hofft Bergmann. Das Regenbogentrikot des WM-Champions wird nur vier Tage vorher in York vergeben. Ein Start in Münster ist nicht ausgeschlossen.

Die Streckenverläufe:

Profirennen, 200 km

Emsdetten, Riesenbeck, Brochterbeck, Ledde, Leeden, Lengerich, Lienen, Hagen am Teutoburger Wald, Leeden, Lengerich, Lienen, Hagen am Teutoburger Wald, Leeden, Ledde, Brochterbeck, Ladbergen, Schmedehausen, Gelmer, Münster, dreimaliger Rundkurs Altstadt Münster, Zielankunft Schlossplatz

Start: ca. 11.45 Uhr

1800 Höhenmeter

Bergwertungen: zwei Mal Lengericher Berg, zwei Mal Holperdorp

Jedermannrennen

Cup der Sparkasse Münsterland Ost, 60 km

Münster, Sprakel, Gelmer, Westbevern, Brock, Schmedehausen, Gelmer, Sprakel, Münster

Start: ca. 9.20 Uhr

300 Höhenmeter, Mindestgeschwindigkeit 26km/h

Cup der Westfälischen Provinzial Versicherung, 100 km

Münster, Sprakel, Gelmer, Westbevern, Brock, Ladbergen, Lengerich, Leeden, Ledde, Brochterbeck, Ladbergen, Schmedehausen, Gelmer, Sprakel, Münster

Start: ca. 8.00 Uhr

730 Höhenmeter, Mindestgeschwindigkeit 28 km/h

Cup der LBS, 130 km

Münster, Sprakel, Gelmer, Westbevern, Brock, Ladbergen, Lengerich, Lienen, Hagen am Teutoburger Wald, Leeden, Ledde, Brochterbeck, Ladbergen, Schmedehausen, Gelmer, Sprakel, Münster

Start: ca. 8.40 Uhr

1050 Höhenmeter, Mindestgeschwindigkeit 29 km/h

Karten zu den Strecken des Münsterland-Giros: