Münsters Aushängeschild musste passen, doch der Nachwuchs sprang in die Bresche: Bei den Deutschen Kleinboot-Meisterschaften auf dem Fühlinger See bei Köln brachte der RV Münster im Schatten von Felix Brummel, der seinen Einsatz im Zweier mit Nico Merget erkältungsbedingt abblasen musste, gleich mehrere Nachwuchshoffnungen in Position: Den besten Eindruck hinterließ dabei Floyd Benedikter an der Seite von Friedrich Dunkel aus Hannover. Das Duo belegte unter allen Zweier-Besetzungen den 14. Rang – und kam damit als drittschnellster U-23-Zweier ins Ziel. John Heithoff (mit Paul Dohrmann aus Wurzen) lieferte sich schließlich im D-Finale ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Vereinskamerad Sönke Kruse (mit Lukas Geller aus Krefeld) und belegte schließlich Platz 20 im Gesamtklassement – gleichbedeutend mit dem neunten Platz der U-23-Crews. Kruse landete jeweils einen Platz dahinter. „Das ist ein Ergebnis, mit dem wir sehr zufrieden sein können“, so das Fazit von RVM-Trainer Thorsten Kortmann, der ausdrücklich auch Einer-Pilot Joscha Feder in diese Bewertung mit einschloss. Der nämlich errang in seinem ersten U-23-Jahr gleich Rang sieben. Auf Rang zwölf sortierte sich Julia Tertünte ein, die sich im Laufe des Wettbewerbs immer weiter steigerte und von der sich Kortmann weitere Sprünge erwartet und erhofft. Einen kuriosen Auftritt legte Maike Eckert vom RVM im Leichtgewichtszweier ohne Steuerfrau hin. Gemeinsam mit Partnerin Sina Schäfer aus Würzburg fuhr sie in ihrem einzigen Rennen dieser Titelkämpfe mit 43 Sekunden Rückstand auf das Sieger-Duo über die Ziellinie – und wurde im Anschluss mit der Silbermedaille belohnt. Nur zwei Duos hatten in dieser Bootsklasse gemeldet.

Im U-19-Bereich belegten Mia Wieseneck und Hilde Kestner Rang 18, die neu formierte Besatzung mit Leonard Bührke und Laurin Kipp wurden Dritte in F-Finale – belegten unter dem Strich also Platz 33. Moritz Karl und Sebastian Merschel traten zum Abschluss der Titelkämpfe im H-Finale an.

Sämtliche Ergebnisse müssen jetzt von den Bundes- und Kadertrainern sortiert und bewertet werden. „Da sind einige dicht an der Nationalmannschaft dran“, vermutet Kortmann.