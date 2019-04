Ein Spieltag so ganz nach dem Geschmack des SC Preußen. Die eigenen Hausaufgaben beim 3:1 in Maaslingen mit Bravour erledigt, von der Schützenhilfe des Nachbarn TuS Hiltrup profitiert, der Verfolger SuS Neuenkirchen mit 1:0 bezwang. „Das nehmen wir gerne mit“, freute sich Trainer Sören Weinfurtner. Mit einem neuerlichen Erfolg am osterlichen Montag bei Borussia Emsdetten könnte die zweite Garde des SCP ihren Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen. Ein Meilenstein auf dem Weg in die Oberliga.

In Ostwestfalen legten die Gäste in ersten Hälfte den Grundstein für die drei Punkte. Bereits nach fünf Minuten zappelte das Leder im Netz. Loris Deiters hatte Ugur Tezel in Szene gesetzt, der per Kopf Nils Burchardt bediente – 1:0 (5.). Der Torschütze war auch am 2:0 beteiligt, als er einen Ball diagonal auf Julius Hölscher spielte. Der legte ab auf Fabian Kerellaj: 2:0 (21.). In der 32. Minute ließ Sören Wald nach einem Eckball von Deiters Streich Nummer drei folgen: 3:0. Alles im Lot.

Nach dem Wechsel schaltete Münster einen Gang zurück. Ein Strafstoß bescherte Maaslingen durch Connor Wlotzka das Ehrentor nach 50 Minuten.

SCP II: Dedovic – Mause, Klauke, Borgmann, Deiters (74. Wegmann) – Klann, Burchardt, Wald (89. Lackmann) – Tezel, Kerellaj, Hölscher (89. Özmen)