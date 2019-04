Eine ganz bittere Pille musste Westfalia Kinderhaus im heimischen Stadion gegen den SV Dorsten-Hardt schlucken. In der 93. Minute netzte der klar unterlegene Gast doch noch zum 2:2-Ausgleich ein, während das Team von Trainer Marcel Pielage zuvor mit der Chancenverwertung gehadert hatte. „Das müssen wir uns selbst ankreiden, dass wir vorne den Sack nicht zugemacht haben. Ich glaube, wir hatten fünf Gelegenheiten das Spiel zu entscheiden“, sagte sein Co-Trainer Gerrit Göcking. Die Hausherren bestimmten die Partie, aber im letzten Drittel fehlte es noch an Zielstrebigkeit. Es fiel den SC-Kickern schwer, den Gegner zu knacken, der durch gutes Verschieben seiner Reihen Unterzahl-Situationen vermied. In der 29. Minute zappelte der Ball im Netz, doch der Jubel über den vermeintlichen Führungstreffer durch Corvin Behrens verstummte, denn die Fahne des Assistenten war oben. Zehn Minuten später parierte SV-Keeper Stefan Schröder einen Volleyschuss von Behrens glänzend.

In der 44. Minute fiel schließlich die überraschende Führung für den Gast aus Dorsten. Dem ansonsten sicheren Westfalia-Rückhalt René Steinke rutschte beim Abfangen ein lang geschlagener Ball durch die Hände, der von Pascal Pfeifer im leeren Tor untergebracht wurde. Westfalia reagierte prompt: Nur eine Minute später köpfte Moritz Knemeyer zum Ausgleich ein. „Das war sehr wichtig. Es war für alle ein gutes Zeichen, so schnell zurückzukommen“, sagte Göcking.

Nach der Pause erspielte sich die Offensive der Gastgeber Chance um Chance. Drei Minuten nach Wiederanpfiff landete das Spielgerät nach einer Ecke vor den Füßen von Knemeyer, der aus kurzer Distanz rechts vorbeischoss. Rund zehn Minute später scheiterte Mike Liszka mit einem Kopfball am starken Stefan Schröder. Bei einer Doppelchance in der 64. Minute scheiterte zunächst erneut Liszka und anschließend Behrens.

Die Erlösung schien dann durch einen wunderschönen Treffer von Kevin Schöneberg nahe. Mit dem rechten Außenrist versenkte er aus halbrechter Position die Kugel in der linken Torecke zum 2:1. Anschließend gelang es nicht, den Sieg dingfest zu machen und nachzulegen. „So ist dann eben auch Fußball: Zwei, drei lange Bälle, man gerät ins Schwimmen und bekommt die Bälle nicht geklärt“, so Göcking. Einen dieser Bälle brachte der Dorstener Franz Leon Einhaus zum 2:2 über die Linie – dann war Schluss.

Westfalia: Steinke – Hölscher, Rensing, Hollenhorst, Schöneberg – Winter (81. Jungfermann), Niehues, Göbel, Liszka (73. Liebert) – Behrens, Knemeyer (67. Kreutzer)