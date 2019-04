Segeln ist Sport, darauf können sich passionierte Segler so gerade noch einlassen, obwohl Segeln für sie eigentlich deutlich mehr ist: Alles zwischen Hochleistung und Tiefenentspannung im Einklang mit der – und nicht im Kampf gegen die – Natur. Segeln ist ein Lifestyle, eine Passion. Wellen, Wind und Wasser bis zum Horizont – und das ist jetzt die Stelle, an der Münsters Aasee die Segel streichen und klein beigeben muss. Ganz klein. Dennoch lässt sich die Faszination Segeln auch oder gerade auf einem der kleinsten Reviere Deutschlands perfekt ausleben.

Am vergangenen Wochenende waren 26 Teilnehmer aus ganz Deutschland zu Gast in Münster und erlebten den kleinen Aasee in seiner ganzen Pracht. „Alle vier Jahreszeiten an einem Tag“, fasste Regattaleiter Matthias Pape vom veranstaltenden Segelclub Münster das anspruchsvolle und selektive Regattageschehen im Anschluss zusammen.

Für die Regatta der 2.4mR-Klasse, der weltweit einzigen Bootsklasse, in der Segler mit und ohne körperliche Behinderungen ohne Wertungsausgleich gegeneinander antreten können, waren die Teilnehmer bis zu 550 Kilometer angereist, um Punkte für die im Herbst stattfindende Deutsche Meisterschaft auf dem Essener Baldeneysee zu sammeln. Prominentester Teilnehmer war einmal mehr der zweifache Olympiateilnehmer Ulli Libor, der jeweils im Flying Dutchman 1968 in Mexiko Silber und 1972 in Kiel Bronze gewann. 1984 war er Mannschaftsleiter der deutschen Olympiasegler in Los Angeles, vier Jahre später in Südkorea.

Der Mann ist mit allen Revieren der Welt vertraut – und inzwischen gern und regelmäßig zu Gast auf dem münsterischen Aasee. Am Wochenende belegte Libor hinter dem ebenfalls international erfahrenen Kalle Dehler Rang zwei – dicht gefolgt vom ersten Münsteraner im Wettbewerb. Andreas Greufe vom SCM schaffte den Sprung aufs Treppchen, Clubkamerad Andreas Ruetter belegte Rang sechs, Burkhard Hermes (10.), Wolfgang Grupe (12.), Jürgen Schwittai (16.) und Christoph Kuhlmann (18.) nutzten ihren Heimvorteil ebenfalls zu guten Platzierungen – bei Kälte und ruppigem Wind. Bedingungen, die die Teilnehmer auf dem kleinen See vor große Herausforderungen stellten.

Der Tross zieht jetzt weiter zur nächsten Regatta auf dem Müggelsee bei Berlin. Am Start natürlich auch die Starter aus Münster, die sich mit ihrer Aasee-Expertise auf jedem Segelrevier in Deutschland problemlos behaupten können.