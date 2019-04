Die zweite Garde des 1. FC Gievenbeck bleibt auch im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen. Nach fünf Siegen trotzten die Jungs von Trainer Nicolas Hendricks am Donnerstag dem SC Greven 09 beim 2:2 (1:2) einen Zähler ab. „Etwas schmeichelhaft, aber wir waren immer giftig und haben uns diesen Punkt verdient“, freute sich Hendricks.

Patrick Fechtel hatte die spielstarken Platzherren in Minute 21 in Front gebracht und sorgte nach dem Ausgleich durch David Niehues (40.) noch vor der Pause für die erneute Führung (42.). Im zweiten Abschnitt war es Jonas Niesing, der nach 49 Minuten zum 2:2 traf. Luca De Angelis (80.) per Seitfallzieher und Stefan Bischoff (87.) vergaben gar den Sieg. Gievenbeck II: Hoffmann – Beck, Vercelli, Finger, Speckmann – Niehues, Vette (90.+1 Gaese) – Jansen (78. Schmitt), Niesing, Bischoff – De Angelis► Der FCG II erwartet am Montag um 13 Uhr zu Hause den Tabellennachbarn Cheruskia Laggenbeck.