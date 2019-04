Die Terminlage ist schon mal günstig. Weil fast alle Mannschaften, gerade im Juniorenbereich, ihre Saison schon vor Ostern beendet hatten, wird die Halle des Pascal-Gymnasiums am Sonntag richtig voll, rund 200 Zuschauer werden erwartet. Um 12.30 Uhr erwarten die Talente der UBC/SCM Baskets Münsterland zum Playoff-Viertelfinale der Jugend-Bundesliga keinen geringeren Kontrahenten als den Nachwuchs von Alba Berlin. Der neunfache Deutsche Meister entsendet sein JBBL-Team zum Vergleich mit der westfälischen U 16.

Deren Trainerin Marsha Owusu Gyamfi gibt sich aber durchaus zuversichtlich. „Natürlich ist der Gegner etwas höher zu bewerten, die Jungs sind schon in einem besseren Programm. Aber wir haben uns dieses Spiel in der Saison verdient, haben gute und erfahrene Gegner geschlagen, nur ein Spiel verloren und auch diesmal sicher unsere Chance.“

Im Best-of-three hätte der UBC im Fall der Fälle im dritten Duell zudem Heimrecht. Was ebenfalls für die Gastgeber spricht: Ihr Kader ist komplett. Erstmals seit Monaten waren in der Einheit am Freitagmorgen alle 16 Akteure des Aufgebots in der Halle. Kleine Härtefälle gibt es zwar, schließlich dürfen nur zwölf Spieler nominiert werden, doch den Zusammenhalt schmälert das nicht. Ob die Partie für ihre Schützlinge zum Highlight ihrer jungen Laufbahn wird, mag Owusu Gyamfi allerdings nicht gleich bejahen. „Es ist sicher für alle eine große Veranstaltung. Auf Vereinsebene für die meisten der Höhepunkt. Aber einige haben ja auch schon ihre Auswahlspiele bestritten.“