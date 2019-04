Preußen zeigen reife Leistung im Löwenkäfig von Braunschweig

Nur zwei Minuten fehlten Preußen Münster zu einem erneuten Achtungserfolg vor großer Kulisse in der Fremde. Erst in der Nachspielzeit rettete Julius Düker Eintracht Braunschweig den Punkt. Beim 3:3 (2:1) hatte der SCP bereits wie der sichere Sieger ausgesehen. Der fußballerische Aufwärtstrend der Adler setzte sich dennoch fort.

Münster (mit Moritz Heinrich statt Cyrill Akono in der Spitze) sah sich gleich druckvollen Hausherren ausgesetzt, Benjamin Kessel verpasste nur haarscharf eine Hereingabe von Leandro Putaro (3.). Noch einfacher hatte es Philip Hofmann, der eine präzise Flanke von Marcel Bär am langen Pfosten daneben statt über die Linie schob (6.). Auch als Putaro frei zum Schuss kam, hatten die Preußen großes Glück (9.). Die linke Abwehrseite ließ da schon einige Lücken, von den Halbposition im Mittelfeld fehlte die Unterstützung. Das Risiko der Raute.

Heikle Anfangsphase

Doch diese heikle Anfangsphase überstand der SCP und wagte sich mit durchaus feiner Klinge selbst nach vorn. Und, genau, René Klingenburg gab nach guten Ansätzen und passablen Standards den ersten Schuss ab (18.). Das Offensivspiel wurde immer gefälliger, die Kombination griffiger, ein Kontakt reichte manchmal. Die fünfte Ecke, getreten von Martin Kobylanski, brachte schließlich die Führung. Rufat Dadashov verlängerte, und am langen Pfosten konnte Simon Scherder völlig frei zum 1:0 eindrücken (28.). Starke Variante!

Und es kam noch besser: Dadashov spielte nach Ballgewinn einen Traumpass in Kobylanskis Lauf. Perfekt für den Polen, denn der kann mit dem Ball umgehen. Er pflückte ihn elegant runter und blieb frei vor dem Kastgen ganz cool (32.). Doch das 2:0 hatte nicht lange Bestand. Münsters Deckung war nicht präsent, als Manuel Janzer vor Scherder den Ball zu Kessel weiterspitzelte, der kompromisslos aus zehn Metern verkürzte (34.).

Pech für den SCP

Aus der Ruhe brachte den Gast der Anschluss aber keineswegs, er blieb ebenbürtig. Und hätte 3:1 führen müssen. Nach einem Klingenburg-Distanzschuss ließ Keeper Jasmin Fejzic prallen, Scherder drückte den Abpraller rein (43.). Doppelpack? Nein. Abseits? Assistent Joshua Herbert hob die Fahne, völlig zu Unrecht. Diesmal Pech für den SCP, jedoch schnupperte die Eintracht auch noch am Ausgleich, doch Janzer und Bär bekamen im Fünfmeterraum keinen richtigen Abschluss hin (45.+1).

Auch nach dem Wechsel stockte den Preußen kurz der Atem. Bär war plötzlich frei durch, Sandrino Braun aber drängte ihn noch etwas ab, der Schuss ging ans Außennetz (49.). Stattdessen das: Kobylanski, schon im Hinspiel (3:0) dreifacher Torschütze legte sich den Ball seitlich des Strafraums zum Freistoß. Fast ein unmöglicher Winkel. Nicht für ihn. Mit rechts ins lange Eck, ein echter „Koby“ – das 3:1 (56.).

Anschlusstreffer aus dem Nichts

Danach deutete nicht viel auf ein Comeback der „Löwen“ hin. Doch aus dem Nichts fiel Felix Burmeister der Ball über Steffen Nkansah und Marc Pfitzner nach einer schon abgewehrten Ecke vor die Füße, der mühelos das 2:3 erzielte (69.). Einen Bär-Freistoß wenig später parierte Max Schulze Niehues bravourös (71.). Trainer Marco Antwerpen stellte auf Dreierkette um, brachte Abwehrmann Lion Schweers für Kobylanski. So hielt die Deckung erst mal ganz gut. Scherder verpasste per Kopf die Entscheidung (82.).

Hinten wirkte der SCP clever, setzte auch mal auf Zeitspiel und wichtige taktische Fouls, nahm Verwarnungen in Kauf. Das Publikum wurde noch emotionaler als ohnehin schon. Es peitschte den Gastgeber frenetisch nach vorn. Julius Düker rauschte noch an einem Ball vorbei (85.), Nico Kijewski verpasste mit einem Distanzschuss den Kasten (88.) – doch dann fiel der Ausgleich irgendwie noch. Nach Kijewskis Ecke stieg Düker am höchsten und köpfte das 3:3 (90.+2). Besonders bitter für Münster, das Tobias Rühle, Philipp Müller und Dadashov Sekunden zuvor bei einem Konter die Entscheidung hatten liegen lassen (90.+1).

Eintracht: Fejzic – Nkansah, Rütten (64. Burmeister), Kijewski – Kessel, Fürstner, Pfitzner, Putaro (79. Düker) – Bär, Hofmann, Janzer (64. Feigenspan)

SCP: Schulze Niehues – Menig, Kittner, Scherder, Heidemann – Braun – Kobylanski (77. Schweers), Rodrigues Pires (70. Müller) – Klingenburg – Heinrich (77. Rühle), Dadashov

Tore: 0:1 Scherder (28.), 0:2 Kobylanski (32.), 1:2 Kessel (34.), 1:3 Kobylanski (56.), 2:3 Burmeister (69.), 3:3 Düker (90.+2) - Zuschauer: 19 670 - Gelbe Karten: Nkansah, Pfitzner / Kittner, Klingenburg, Menig, Schulze Niehues