Benjamin Heeke ist ausgewiesener Fußball-Fachmann, Tabellenlektüre und die dazugehörige Analyse erledigt der Trainer des 1. FC Gievenbeck mithin im Vorbeigehen: „Zwischen uns und den Dortmundern liegen 15 Plätze“, hatte Heeke im Vorfeld gesagt und die Oberliga-Partie gegen den ASC Dortmund im Vorfeld zum Bonusspiel für seine tief im Abstiegskampf steckenden Kicker erklärt. „Und den Unterschied hat man heute auch gespürt. Mit so einer Mannschaft mitzuhalten, so weit sind wir noch nicht“, lautete dann auch das gefasste Fazit nach dem Abpfiff und einer verdienten 2:4 (2:3)-Niederlage. „Wir hatten in der gesamten Partie zwei Chancen und haben beide genutzt“, so die Bilanz nach 90 einseitigen Minuten, die aus Gievenbecker Sicht ihre Höhepunkte in den Minuten 25 und 32 hatten, als erst Christian Keil zum 1:1 und dann Tristan Niemann zum 2:2 trafen. Beim Treffer von Keil, dem an diesem Tag besten Gievenbecker, hatte sich U-19-Akteuer Paul Bergmann zuvor als Balleroberer hervorgetan, beim zweiten Streich legten die Gastgeber selbst mustergültig auf Niemann auf, der dankend annahm. Doch vorher, zwischendrin und hinterher spielte im Wesentlichen nur der ASC und traf durch Kevin Brümmer (6./82.), Maximilian Podehl (29.) und Daniel Schaffer (35.) zum verdienten Erfolg der Platzherren. Auf das Bonusspiel in Dortmund folgt jetzt am Mittwoch ein „Alles-oder-Nichts-Spiel“ beim SC Holzwickede (15 Uhr).

1. FC Gievenbeck: Eschhaus – Brüwer, Scherr, Rieger (80. Geisler), Borgmann, Gerbig – Canisius, Leisgang (60. Balz), Altun – Keil, Niemann (70. Töller)